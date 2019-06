Podemos, PNV y ERC niegan el aplauso a la hermana de Miguel Ángel Blanco en el homenaje a las víctimas

La polémica entrevista del líder de EH-Bildu, Arnaldo Otegi, este miércoles en TVE ha protagonizado la sesión solemne en recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo por el discurso de la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, María del Mar Blanco, que no ha recibido los aplausos de Podemos, ERC y PNV, así como las reacciones políticas que hubo antes y después del acto en el hemiciclo.

Blanco ha iniciado su discurso recordando que los diferentes tipos de terrorismo en España han dejado un saldo de 1.429 víctimas mortales, de los que más de 800 corresponden a ETA. "Jamás admitiremos equilibrar el sufrimiento padecido por las víctimas de ETA con quienes integraban la propia organización asesina o estaban próximos a ella", ha dejado claro la también diputada del PP.

Desde las asociaciones de víctimas se ve "incomprensible e inasumible", en palabras de Blanco, que quienes jamás han condenado un solo atentado de ETA asuman el control de las instituciones. "No todos los partidos políticos merecen igual consideración. No podemos olvidar que los herederos de Batasuna ahora serán legales, pero mantienen a día de hoy una trayectoria manchada de sangre imborrable. No todo vale en política", ha insistido.

Y frente a los dirigentes del PSN que dicen que hay que dejar de vivir de las rentas de ETA, la hermana del fallecido Miguel Ángel Blanco ha pedido que se impida la formación de gobiernos "que actúan como si ETA jamás hubiera existido".

"No entendemos cómo una institución pública como RTVE brindó anoche sus micrófonos a un terrorista que no ha buscado el arrepentimiento de su pasado, más bien todo lo contrario. Es inaceptable, vergonzante y humillante que la televisión pública se convierta en un altavoz infame de un terrorista confeso como es Otegi con el único objetivo de blanquear al brazo político de Batasuna, que es Bildu, y que se hiciera justamente el día anterior a la celebración de este acto", ha indicado.

Blanco ha insistido en que el terrorismo "no se puede blanquear" ni se le pueden poner "alfombras rojas a quien no ha pedido perdón ni han mostrado arrepentimiento". A su juicio, lo único que buscan entrevistas como la de TVE a Otegi es "legitimar su pasado, borrar su culpa y dejar de sentirse señalados por los más de 800 asesinatos".

Sin aplausos de PNV, ERC y parte de los socialistas

Su discurso no fue aplaudido por los diputados de Podemos, PNV, ERC y una parte de la bancada socialista. En el caso de los independentistas catalanes fueron más allá en el desplante ya que permanecieron sentados cuando el pleno se puso en pie. Aitor Esteban (PNV) hizo un gesto a Gabriel Rufián (ERC) invitándole a levantarse, pero éste se quedo en su sitio y sin aplaudir, al igual que sus compañeros de ERC.

Qué triste ver cómo diputados del PSOE se suman a separatistas y Podemos para negar el aplauso al discurso de las víctimas del terrorismo en el Congreso. Una imagen que vale más que mil palabras. Nosotros siempre estaremos con las víctimas 🇪🇸 pic.twitter.com/iG8vLb7jdG — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 27 de junio de 2019

Dos asociaciones de víctimas no acudieron al solemne acto. Fueron el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) y Dignidad y Justicia (DyJ), presididas, respectivamente, por Consuelo Ordóñez y Daniel Portero. Tampoco asistió al acto ninguno de los 24 diputados de Vox. El partido liderado por lSantiago Abascal ha decidido no acudir a un homenaje con la presencia de EH Bildu y ha contraprogramado el evento anunciando minutos antes una querella contra Zapatero por "colaboración" con ETA y "traición".

El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, el único presente en el acto aunque sólo estuvo en el discurso de Batet y en el minuto de silencio, evitó realizar una condena explícita de la violencia de ETA, a pesar de que la formación abertzale se sumó a la sesión plenaria para "apoyar a todas las víctimas de todas las violencias que han existido en este Estado".

"Hemos dicho una y mil veces que EH Bildu nace como el conjunto de cuatro formaciones y tiene como base principal el rechazo a cualquier tipo de violencia y en favor de todos los derechos humanos y de la paz en todo lugar", ha indicado Iñarritu al ser preguntado si él en concreto reniega del pasado criminal de ETA.

"Dicho esto", ha añadido el representante de Bildu, "creo que no tengo nada más que decir para no alimentar otros debates, lo principal hoy es que sean protagonistas los y las víctimas de las violencias que han existido".

Marlaska, Casado, Rivera, Lastra o Montero

El acto en recuerdo de las víctimas ha tenido varias imágenes curiosas: el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se sentó en el sitio que le corresponde al presidente del Gobierno. Además, en los primeros escaños del centro del hemiciclo se colocaron Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Ciudadanos), Adriana Lastra (PSOE) e Irene Montero (Podemos).

El homenaje acabó con un minuto de silencio con todos los asistentes puestos en pie y con aplausos de solidaridad con los afectados por el terrorismo. Después, los miembros de la Mesa, el resto de los diputados y los invitados se dirigieron al Salón de Pasos Perdidos para mantener un encuentro.

El Congreso de los Diputados organiza este homenaje cada año desde que en 2010 se aprobó una declaración institucional para instaurar el 27 de junio como Día de las Víctimas del Terrorismo en memoria de Begoña Urroz, asesinada con 22 meses en 1960 por una bomba colocada en la estación de ferrocarril de Amara (Guipúzcoa).