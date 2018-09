Podemos no se cierra a apoyar unos PGE con la senda de Rajoy si aumenta la recaudación

El bloqueo del PP y Ciudadanos al cambio de la ley de Estabilidad ha hecho que Unidos Podemos no se cierre a apoyar unas cuentas públicas en base a la senda de déficit pactada por Mariano Rajoy con Bruselas y que supondría unos 1.200 millones menos de capacidad de gasto público para la Administración Central del Estado; los otros 4.800 millones se reparten entre la Seguridad Social y las Comunidades.

Fuentes de la dirección del partido morado no descartan ahora este escenario después del bloqueo parlamentario ejercido este lunes por los partidos de centro-derecha al cambio de la normativa que permitiría suprimir la capacidad de veto de la que gozan los populares en el Senado sobre la senda de déficit; el paso previo para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

Si el bloqueo que ejercen Pablo Casado y Albert Rivera en el órgano de gobierno de la Cámara dilata durante meses la aprobación de la nueva senda de déficit, el Gobierno tendrá complicado elaborar las nuevas cuentas públicas. Máxime ante el compromiso del presidente Pedro Sánchez de enviar el 15 de octubre a Bruselas un borrador las líneas maestras de los Presupuestos.

"Nosotros vamos a trabajar para que eso no pase. Pero suponiendo que pasara, habría que ver cómo quedan los Presupuestos. Si no se puede hacer nada de lo importante, votaremos que no", explican fuentes de la dirección morada. "Si PP y Cs son capaces de tumbar la nueva senda, habrá que ver cómo quedan" los Presupuestos, abundan. "Lo macroeconómico es habilitante, pero lo importante es si puedes hacer gratuitas las escuelas. Si el Gobierno es capaz de acomodar las medidas sociales, habrá posibilidad de que podamos votar a favor", concluyen.

Preguntado al respecto, el secretario general de Podemos Pablo Iglesias se limita a responder que "ni el Gobierno ni la mayoría parlamentaria pueden consentir un bloqueo institucional. El PP está usando a la tercera autoridad del Estado para realizar un boicot. Estoy convencido de que si el Congreso quiere cambiar la ley para que el PP no tenga una mayoría de bloqueo, no hay presidenta que pueda usar técnicas ilegítimas para bloquear la voluntad popular", ha sentenciado durante la presentación del último documento remitido al Gobierno con sus propuestas definitivas para apoyar los PGE.

Aunque el Ejecutivo tendrá que aplicarse bien si quiere conseguir los fondos necesarios para aprobar las medidas prioritarias de sus socios. El grupo confederal cree posible recaudar más de 10.500 millones de euros adicionales. Sobre la subida de la presión fiscal, el texto incluye tanto un aumento de las tasas como la creación de nuevos impuestos como el de transacciones financieras (con el que esperan recaudar 1.300 millones, una tasa a grandes empresas digitales (1.200 millones) y a las grandes fortunas (1.500 millones).

"Los PGE son la manera de convertir en números y cifras las propuestas políticas. Las propuestas son de sentido común y constituyen un amplio consenso en nuestro país", ha señalado Iglesias. En el grupo confederal están a la espera de concretar nuevas reuniones de las mesas sectoriales de negociación abiertas con el Ministerio de Hacienda desde el mes de agosto. Otras fuentes del partido presentes en esta negociación y consultadas por Vozpópuli niegan, en cambio, el escenario de apoyar unas cuentas con la senda de Rajoy.

El nuevo documento de 52 páginas incluye medidas sobre el sector eléctrico, pide revertir los recortes en I+D+i y otras propuestas sobre dependencia, universidades, medio rural, cultura y apuestas. La prioridad de Podemos sigue siendo frenar el incremento de los precios de los alquileres en determinadas zonas urbanas; bajar la cuota de los autónomos que menos ganan; revalorizar las pensiones en base al IPC; o subir el salario mínimo a 1.000 euros en 2019. Además, recuperan el umbral de los 120.000 euros para la subida del IRPF a las rentas más altas. Tampoco renuncian al impuesto a la banca que el Gobierno ha dado por descartado.

"No todas las medidas afectan igual. Pero la decisión final la tomaremos de manera global", aseguran desde la dirección del partido. Hay medidas que "vamos a negociar más fuerte y que van a condicionar en mayor medida nuestra decisión política final", rematan. El documento presentado este lunes pretende "eliminar los privilegios fiscales de las grandes fortunas, de la banca, de la Iglesia y de los especuladores financieros", según el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique.

"En fiscalidad no estamos pidiendo la luna, sino que España se acerque la justicia fiscal a la media europea", ha apuntado Iglesias. Además de dicho texto, también mantienen peticiones incluidas en el anterior documento ("Acabar con la austeridad") remitido en agosto al Gobierno, en el que pedían acabar con la regla de gasto de los ayuntamientos o suprimir el copago farmaceútico para los pensionistas.

