Podemos cree que sólo se derogará la reforma laboral si entra en el Gobierno

Unidas Podemos se muestra convencida de que sólo si entra en un gobierno de coalición con el PSOE se podrá derogar la reforma laboral para modificar la prevalencia de los convenios y frenar la temporalidad de los contratos, al tiempo que garantiza que habría una nueva reforma de las pensiones.

Derogar las reformas laborales y de las pensiones que aprobó el PP "sería el mínimo", han insistido en los últimos días varios diputados de Unidas Podemos que reiteran que atajar la precariedad del empleo y garantizar una subida de las pensiones y una revalorización conforme al IPC son temas "centrales" en la agenda de un futuro gobierno de coalición.

De hecho, el propio secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha dicho recientemente que si su formación entra en un gobierno de coalición no habrá pensiones contributivas por debajo de los 1.000 euros y las no contributivas superarán los 600 euros. Aunque la formación morada no ha puesto líneas rojas a un programa de medidas económicas, recalca que existen varios ejes que deberían acometerse en la próxima legislatura.

El primero derogar la reforma laboral para que los convenios sectoriales prevalezcan sobre los de empresa y para restablecer la ultraactividad y que los convenios tengan vigencia ilimitada cuando lleguen a su fin y no decaigan, así como subir el salario mínimo hasta los 1.200 euros de forma progresiva.

También aboga por eliminar el factor de sostenibilidad de las pensiones ligado a la esperanza de vida y que actualmente está en suspenso hasta 2023 al tiempo que recuerda que el plazo de seis meses que establecía el Real Decreto sobre pensiones para crear un mecanismo de revalorización anual ya se ha cumplido. Y es que este Real Decreto establecía la actualización de la pensión según el IPC sólo para 2018 y 2019, dejando en el aire cómo establecer la revalorización los siguientes años.

Otros ejes económicos de Podemos se refieren a modificar la política industrial en materia de transición energética para poder intervenir en el mercado eléctrico y bajar la factura de la luz, a limitar y regular los precios de los alquileres y a subir los impuestos a las grandes rentas.

Sintonía en impuestos

En el tema fiscal habría bastante coincidiencia ya que ambos partidos contemplaban en campaña electoral elevar el IRPF hasta el 47 % o el 49 % a rentas altas que irían entre los 100.000 euros y los 300.000 euros anuales e implantar un tipo mínimo de Sociedades del 15 % para grandes empresas y del 18 % o 20 % para la banca y petroleras.

Pablo Iglesias irá con estas propuestas a la reunión del próximo martes con el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y espera obtener una respuesta concreta ya que la formación morada quiere negociar un programa cuanto antes a la vez que los equipos de gobierno que lo harían posible.

"Lo que necesita España es un gobierno conjunto del PSOE y Unidas Podemos. Un gobierno en solitario no suma más que las tres derechas y dependerá de esas derechas para el conjunto de la Legislatura. Sin embargo un Gobierno de PSOE y Unidas Podemos suma más y puede desarrollar una agenda progresista", advertía la número dos del partido Irene Montero.

Apoyo de los sindicatos

El grupo parlamentario de Unidas Podemos lleva semanas recabando los apoyos de sindicatos (UGT, CCOO, CGT, USO, ELA) y de organizaciones de pensionistas o de técnicos de Hacienda para demostrar a Sánchez que hay una mayoría de voces que ve prioritario derogar la reforma laboral del PP. En las próximas semanas se reunirán con asociaciones de autónomos, con representantes de CEPYME, con organizaciones vinculadas a la vivienda, al sector industrial o a la banca.

Fuentes de Podemos lamentan que, sin embargo, la CEOE todavía no haya respondido a su petición de encuentro en el marco de esta ronda de entrevistas con la sociedad civil. Rafael Mayoral no ha cejado en sus críticas a la patronal por situarse en contra de la derogación de la reforma laboral y ha acusado al gobierno en funciones de dejarse presionar por los poderes económicos.

De hecho, frente a la propuesta del gobierno de Sánchez de permitir la entrada de personas independientes cercanas al entorno de Podemos en un futuro gobierno, la formación morada incide en que ellos, tanto líderes como diputados, son independientes del poder del IBEX 35, de las grandes eléctricas o de los fondos buitre.