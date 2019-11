Podemos trata de pactar un futuro gobierno con ERC en la Generalitat

Los comunes, la marca catalana de Podemos, quiere aprovechar la coyuntura política nacional para ganar peso en Cataluña. Miembros del partido que lidera Ada Colau mantienen encuentros con ERC a sabiendas de que, si se desbloquea la investidura de Pedro Sánchez, el siguiente paso será la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña y la formación de un nuevo gobierno en la Generalitat. Los comunes quieren ser los aliados de este futuro Ejecutivo catalán, con el apoyo externo del PSC.

Tanto en Barcelona como en Madrid se ha extendido la idea de que el nuevo escenario político favorece el proyecto político de los comunes. La “nueva pantalla”, dicen en el partido morado, hará ganar espacio y protagonismo a Podemos en Cataluña. De ahí que el partido de Colau se erija en primer aliado de ERC para el gobierno autonómico.

La alcaldesa de la capital, cabe señalarlo, no está interesada en la competición electoral regional. Tampoco cree que su futuro político se limite al Consistorio de Barcelona. “En las reuniones se aburre”, resumen fuentes municipales de la Ciudad Condal, y algunos ya hablan de un “cargo” para ella en Madrid. Aunque esta última opción solo es factible si se trata de algo importante, porque su plan inicial era dar el asalto al partido, tal y como adelantó este diario, convencida de un fracaso histórico de Iglesias que finalmente no se produjo.

En el nuevo escenario, el PSC de Miquel Iceta lleva tiempo empujando hacia un doble encaje madrileño-catalán. Y tiene de momento el visto bueno del PSOE nacional, como ha desvelado Vozpópuli. Dirigentes socialistas han comentado en reuniones con otros de ERC la posible cesión de la Generalitat a cambio del sí a Sánchez. El esquema general es el del tripartido (ERC, PSC y comunes), pero con la novedad ahora de que los comunes intentan robarle protagonismo y convertirse en los aliados del futuro gobierno regional.

🔴 @miqueliceta: 'En democràcia no hi ha altre manera per avançar que el convenciment i les àmplies majories. Això no implica que ningú renunciï a res, però sí a cedir en determinades qüestions per tal de poder avançar'. #federalismepic.twitter.com/okGjEje9Nl