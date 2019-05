El candidato de Podemos en Denia, contra el "coletas" Iglesias: "A veces hay que callarse la boca"

El candidato de Podemos en Denia, Àlex Rodenkirchen, ha arremetido con el líder de la formación, Pablo Iglesias. El del municipio alicantino ha asegurado que, tras el derrumbe del partido morado en los comicios quiere dar "nombre, apellido y mote". "Estimado Pablo Iglesias, coletas", comienza Rodenkirchen para después señalar que "los políticos en campaña muchas veces deberían callarse la puta boca".

Rodenkirchen afirmó el pasado lunes en una cadena de televisión local que "Denia iba muy bien, como todas las poblaciones". Sin embargo, el candidato municipal rechazó las declaraciones de Iglesias sobre las donaciones de empresarios: "No se te ocurre otra genial idea que hacer un mitin y hablar de Amancio Ortega".

"Evidentemente nosotros no queremos que nos donen, queremos que paguen impuestos, pero si tanto dices que la prensa no te apoya, la noticia no es que no pague impuestos en España, la noticia ha sido que Podemos no apoya la donación a las víctimas del cáncer", criticó en su intervención.

Además, afirmó que antes de las declaraciones de Iglesias la gente le paraba por la calle asegurando que le apoyaba, algo que perdió después.

"Espero que dé la cara"

"Creo que los políticos en campaña muchas veces deberían de morderse la lengua", dijo. "Lo digo muy claro, me dijeron en un programa de radio que a veces decía tacos, pues conviene que algunas veces algún político se calle la puta boca", apostilló.

Además, con un tono muy duro, Rodenkirchen aseveró que "ahora hay que ser consecuente y dar la cara". "Espero que ahora salga y dé la cara", espetó antes de que Iglesias valorase los resultados de los comicios.

"Hemos perdido en todos los municipios, en casi todas las autonomías, excepto Cádiz. 'Kichi', enhorabuena. Creo que no eres muy amigo del señor iglesias", continuó.

Estas declaraciones las ha hecho tras indicar que siente la confrontación que han "vivido en Podemos" pero que da "nombre, apellido y mote", para referirse a Iglesias como "coletas".