Teresa Rodríguez cede ante Iglesias e irá a las elecciones con la papeleta de Unidas Podemos

Los anticapitalistas andaluces han recibido esta mañana un ‘no’ rotundo por parte de la dirección madrileña de Podemos ante su petición de tener un grupo propio en el Congreso. La intención de Teresa Rodríguez era que Adelante Andalucía se convirtiera en algo parecido a una confluencia de Podemos después del 10 de noviembre, y que pudiera incluso aspirar a tener un grupo propio en el Congreso. Pero Iglesias, como ha adelantado Vozpópuli, se mantiene firme en su negativa.

“Haremos campaña por Unidas Podemos, lo haremos por responsabilidad”, ha afirmado esta mañana Pablo Ganfornina tras salir de la reunión del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos. Ganfornina ha mostrado su decepción por la negativa de la dirección estatal, y también por la decisión de Íñigo Errejón de no concurrir en Andalucía con una lista unitaria.

A lo largo de los últimos días, Rodríguez y otros dirigentes de Adelante Andalucía habían manifestado su interés en que “se escuchara la voz” de Andalucía, al igual que ocurre con otras confluencias de Podemos, como la gallega y la catalana. Eso podía significar la creación de una confluencia, y también la opción de formar un grupo propio en el Congreso.

Una delegación liderada por Rafa Mayoral, como ha desvelado Vozpópuli, viajó hasta Sevilla para hablar con Teresa Rodríguez. Con el apoyo clave de Izquierda Unida, Iglesias ha logrado erigir una barrera ante las peticiones de los anticapitalistas, que esta mañana han asumido de facto su derrota.

Listas planchadas y menos escaños

En la papeleta de los próximos comicios aparecerá el símbolo de Unidas Podemos, tal y como ocurrió en el pasado 28 de abril. Las listas electorales tampoco se retocarán. Los andaluces habían pedido reformularlas tras un proceso de primarias, que no se celebrará.

Aun así, para los andaluces la situación política en la región es preocupante. Según los cálculos que manejan, la irrupción del nuevo partido de Errejón, Más País, podría reducir los escaños de Podemos en la región. Por ejemplo en Málaga, donde Podemos logró en el pasado mes de abril elegir a dos parlamentarios. Según el cálculo de los restos, Ganfornina ha reconocido que es probable que se pierda un escaño. Y algo parecido podría ocurrir en Sevilla.

Errejón trabaja desde antes del verano para que Más Madrid se convierta en un actor nacional. Después de la fundación de Más País, quiere presentar listas en Cataluña, Murcia, Aragón, Galicia, Valencia y Andalucía. En las quinielas para sus representantes en esa región, suena el nombre de Alberto Montero. Este catedrático y ex dirigente de Podemos fue quien permitió a Errejón tener una beca de estudios en la Universidad de Málaga, de la que el ex número dos de Podemos fue inhabilitado por no cumplir con sus deberes de investigador.