Pisarello urge a Sánchez a negociar un gobierno con Podemos tras el pacto de PP y Cs en Madrid

El secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, ha pedido este viernes al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que el PSOE acuerde un Gobierno y un programa con Unidas Podemos, y "no menospreciar" el pacto PP-Cs-Vox en Madrid.

"En Catalunya existe una conciencia muy fuerte de que no nos podemos permitir nuevas elecciones: sería un drama", ha dicho el diputado de En Comú Podem (ECP) en una entrevista en Catalunya Ràdio, donde ha añadido que quieren volver a negociar con Sánchez porque las negociaciones previas a la investidura fallida fueron una prueba de estrés, en sus palabras.

"Podemos llegar a un acuerdo, reconociendo los errores hechos hasta ahora. Con más discreción, dejando de lado los reproches" y ha apostado por un reparto de poder razonable y evitar que el PSOE se una con PP y Cs, que a su juicio se han radicalizado.

'Top manta' en Barcelona

Preguntado por el operativo para combatir el 'top manta' en Barcelona, el diputado de ECP, que fue teniente de alcalde de BComú el pasado mandato, ha asegurado que comparte la estrategia del teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle (PSC), pero no la manera cómo lo explica.

"No comparto como lo explica. Yo no lo explicaría así. Yo no hablaría de mano dura ni represión. Se trata de evitar conflictos en la calle", ha dicho, y ha opinado que los cuerpos policiales deben tener un papel disuasorio y elaborar políticas sociales.