La candidata Pilar Baeza, condenada por asesinato: "Me están linchando"

La aspirante a la Alcaldía de Ávila por Podemos Pilar Baeza seguirá adelante con su candidatura, a pesar de conocerse que fue cómplice de asesinato hace más de 30 años, un crimen por el que ya ha cumplido condena. Los hechos se remontan a 1985. Manuel López fue asesinado entonces por el novio de Baeza y un amigo -con la participación de ella-. Pilar Baeza relató a los dos autores del crimen que había sido violada por López, pero esta acusación no fue probada por los tribunales. Baeza fue acusada por estos hechos a 30 años de prisión en la cárcel de Brieva, Ávila, aunque logró salir a los siete.

Ahora, el pasado le ha ha golpeado en la cara tras el anuncio de su candidatura. Ella se siente presa de un intento de boicot. “Estoy siendo linchada como persona y probablemente como mujer”, ha lamentado Baeza en una comparecencia en la sede de Podemos de Ávila.

"No acepto chantajes"

“He recibido coacciones externas para que abandone la candidatura. Pero yo no acepto chantajes ni me vendo, no es la primera vez que se usa mi pasado para amenazarme. Y si me preguntan, ¿merece la pena esto? Sí”, ha asegurado. Ha dicho también que informará a la justicia sobre estos chantajes.

Podemos estaba, por su parte, al tanto del pasado de la candidata, tal y como ha confirmado Pablo Fernández, secretario general de Podemos en Castilla y León, quien acompañaba a Baeza en el acto: “Nosotros tenemos un código ético y ese código se ha cumplido. Esta persona ha pagado con creces su deuda con la sociedad”, ha sentenciado.