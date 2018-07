Piden "explicaciones" a un abad belga por acoger una exposición secesionista en su iglesia

Desde el 15 de junio y hasta el próximo 14 de julio, los viandantes que paseen por la Plaza del Bequinaje de Bruselas pueden acceder a la Iglesia de San Juan Bautista, bien para contemplar la arquitectura de influencia italiana del barroco flamenco del siglo XVII o bien para conocer, a través de una exposición, la visión del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont sobre el referéndum del 1 de octubre.

Se trata a exposición '55 Urnes pour la liberté' ('55 urnas por la libertad') y muestra el trabajo de unos cincuenta artistas de Cataluña, de norte a sur, y de Francia, que quieren hacer su grito "audible y visible" mediante sus creaciones. "El 1 de octubre, los catalanes vieron cómo la policía reprimía la violencia con su libertad de expresión. Para muchos de nosotros, era impensable que en nuestro entorno geográfico, Europa, y hoy en día, el siglo XXI, las leyes pudieran llegar a limitar las aspiraciones y las instituciones existentes para sofocar los proyectos", explican desde el Consell de la República Catalana, organización paradiplomática fundada por Puigdemont en el exilio encargada de organizar la exposición.

El Consell de la República Catalana, entidad 'paradiplomática' fundada por Puigdemont en el exilio, estaría detrás de la organización de la polémica exposición

"Pero es aún más difícil de entender, e imposible de aceptar, que la fuerza policial sirva para reprimir, con violencia, la voluntad de un pueblo pacífico, dispuesto a expresar sus elecciones mediante un voto", insisten al amparo de esta iglesia parroquial católica. Preocupados por cómo una institución religiosa se ha puesto del lado de un movimiento secesionista "sin mostrar la menor empatía y solidaridad hacia más de la mitad de los ciudadanos catalanes que han sufrido las consecuencias de ese movimiento", los eurodiputadosdeCiudadanos Teresa Giménez Barbat y Javier Nart han decidido enviar una carta al abad Claude Castiau, decano de la catedral.

"Esta exposición no sólo describe los hechos de una manera parcial, sino que también defiende la acción de un gobierno que violó la Constitución española", señalan los eurodiputados liberales en su misiva. Y, a continuación, explican que el Parlamento catalán aprobó la ley del referéndum ilegal y la ley transitoria durante una sesión plenaria en la que se violó el reglamento del Parlamento de Cataluña. "La oposición no tuvo voz, se ignoraron los plazos legales para las enmiendas, no se tuvo en cuenta al Tribunal de Garantías e incluso la presidenta del Parlamento silenció a su propio asesor legal", explican los 'naranjas'.

*Una de las urnas que se muestran en la Iglesia.

"Políticos en prisión"

De acuerdo a la carta de los eurodiputados de Ciudadanos dirigida al abad, a pesar de que el TC suspendió ambas leyes ilegales, el Gobierno catalán prosiguió su camino, incumpliendo los fallos de la justicia e imponiendo al resto de la población catalana un referéndum y una transición ilegales para separarse de España. "Permítannos recordar dos hechos. Por un lado, esta 'mayoría' parlamentaria sectaria es de hecho una minoría formal, ya que los votos rurales cuentan más que los de las áreas urbanas y, por otro, el partido mayoritario de Cataluña, Ciudadanos, es constitucional y no separatista", aclaran.

Además, Giménez y Nart se esfuerzan en hacer llegar al responsable de esta iglesia belga el siguiente mensaje: "España es una democracia consolidada, un Estado de derecho con una clara separación de poderes y que defiende los derechos y las libertades de todos sus ciudadanos. E infringir la ley y poner en peligro nuestro orden constitucional tiene consecuencias. El Código Penal español fue aprobado por unanimidad por los diputados del Parlamento español en 1995, incluidos los de los ahora partidos separatistas ECR y CDC (PDCat). Entonces aprobaron y acordaron declarar como acciones criminales la rebelión y la sedición, que hoy se les imputan. Por esta razón, no podemos hablar de presos políticos, sino de políticos en prisión".

El movimiento secesionista ha dividido a familias y amigos y creado un entorno de desestabilización e inquietud"

Finalmente, los de Ciudadanos concluyen su texto asegurando que, al exhibir la muestra '55 urnas para la libertad' está posicionando políticamente su Iglesia y, al mismo tiempo, defendiendo las acciones de aquellos que decidieron contravenir el Estado de derecho de un país soberano de la Unión Europea, así como el Tratado de la Unión Europea. "Es extremadamente preocupante ver cómo una institución religiosa se pone del lado de un movimiento secesionista, sin mostrar la menor empatía y solidaridad hacia más de la mitad de los ciudadanos catalanes que han sufrido las consecuencias de ese movimiento, que ha dividido a familias y amigos y creado un entorno de desestabilización e inquietud", manifiestan.

Por cierto, añaden, quienes firmamos la carta somos una catalana y un vasco: "Es triste que la Iglesia católica perpetúe la actitud sectaria que mostraron los sacerdotes y obispos vascos en el País Vasco, que tanto consuelo ofrecieron a los terroristas y su entorno". De esta forma, Ciudadanos intenta combatir que la versión secesionista cale entre turistas y feligreses que acuden a esta iglesia que incluso fue visitada por los ex consejeros Lluís Puig, Toni Comín y Meritxell Serret y Oriol Sánchez, hijo del ex presidente de la ANC encarcelado Jordi Sánchez el día de la inauguración de la muestra.