La secretaria de Estado de Comunicación pide disculpas tras decir: "Dan ganas de hacerles un corte de mangas de cojones"

Una grabación de 12TV de la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro, ha protagonizado este lunes. A la llegada de Mariano Rajoy al Ayuntamiento de Alicante el pasado sábado y mientras se escuchaban los pitos de los pensionistas, se oyó a Castro comentar a otra persona: "Dan ganas de hacerles un corte de mangas de cojones".

Partidos como el PSOE creen que no tiene que dimitir porque no es un cargo electo y que quien la tiene que cesar es el presidente del Gobierno, que es quien la ha nombrado, si no comparte las palabras con las que se refirió a los pensionistas.

Un comentario jocoso en una conversación privada, pero cuando esas palabras pasan al ámbito público se convierten en "muy inadecuadas en el fondo y forma"

La secretaria de Estado de Comunicación, por su parte, ha ha pedido disculpas a quien se haya podido sentir ofendido por su reacción.

Martínez Castro, en declaraciones a la COPE, ha explicado que hizo un comentario jocoso en una conversación privada, pero que cuando esas palabras pasan al ámbito público se convierten en "muy inadecuadas en el fondo y forma".

Por ello, ha reiterado su petición de disculpas a las personas que se hayan podido sentir ofendidas y ha reconocido: "Muy fina, no quedé".