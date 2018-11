Pedro Sánchez seguirá 'atrincherado' en La Moncloa todo 2019 gobernando por decreto

Pedro Sánchez no piensa adelantar las elecciones generales antes del verano de 2019, y menos por la negativa de los independentistas catalanes a apoyar los Presupuestos Generales del Estado o por el llamamiento de Pablo Iglesias a "asumir la realidad"; aunque disolver las Cortes no sea "la única salida", matizó posteriormente el de Podemos en alusión al despiece de las cuentas públicas para ir aprobándolas decreto a decreto (Salario Mínimo, subida de las pensiones, medidas a los parados mayores de 52 años).

Esta mañana me he reunido en Ferraz con mis compañeros y compañeras de la Comisión Ejecutiva Federal del @PSOE . Seguimos avanzando en nuestra #AgendaDelCambio , una agenda social con un objetivo claro: gobernar para mejorar la vida de las personas. #RazonesParaConfiar pic.twitter.com/vmAzFCrHxG

Ese mensaje de tranquilidad que colgaba en Twitter es el mismo que transmitió a puerta cerrada este lunes el presidente del Gobierno a la Ejecutiva del PSOE, 72 horas después de la furibunda reacción del PDeCAT y ERC a la petición de penas de la Fiscalía contra Oriol Junqueras y el resto de los encarcelados por el 1-O; y después de leer a Iglesias en La Vanguardia y en RNE que "en las próximas horas todos vamos a tener que reflexionar mucho, siendo conscientes de que estamos más cerca de que haya elecciones".

Sánchez y su núcleo duro comprenden al secesionismo por el clima emocional que se vive en Cataluña, pero relativizan el enojo. "Vamos a ver", señaló en la posterior rueda de prensa el secretario de Organización, José Luis Ábalos.

"Nada tiene que ver" el proceso judicial contra los líderes independentistas del procés con el debate presupuestario: "No se puede vincular, nada tiene que ver una cosa con otra", dijo, pese a la contundencia con que se mostraba el presidente de la generalitat, Quim Torra, el mismo viernes por la noche:

Ens enfrontem a l'intolerable com a ciutadans lliures i a l'inacceptable com a demòcrates. Fa un mes vaig demanar al president Sánchez que plantegés una oferta política. I avui la resposta d’Espanya són més de 200 anys de presó. Li retirem el suport i no votarem els pressupostos pic.twitter.com/tqfcnMwsdz