La escena se produjo el pasado viernes en La Moncloa. Pedro Sánchez estaba ofreciendo una larga rueda de prensa balance de sus dos meses cuando una periodista le recordó que, en 2014 él pedía una monarquía "renovada y ejemplar" y acabar con los privilegios de la Monarquía como la "inviolabilidad" penal consagrada en la Constitución.

Rápido de reflejos, el presidente del Gobierno respondió: "Creo que tenemos una monarquía renovada y ejemplar en la figura de Felipe VI". Ninguna mención a la inviolabilidad. Lo que no esperaba es que, más tarde, otra periodista le preguntara si el reinado de Juan Carlos I le parece igual de ejemplar. "... también, también", dijo tras pensárselo unos segundos.

Y defendió las explicaciones que dio a puerta cerrada el director general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), general Félix Sanz Roldán, sobre lo que dice la amiga del monarca Corinna zu Sayn-Wittgenstein de sus supuestos negocios ilegales en unas grabaciones del comisario José Villarejo, allá por 2015.

Ana Pastor irá este martes a la toma de posesión del presidente de Colombia, a pesar de que "por error", la Moncloa había anunciado que viajaría Don Juan Carlos

Para Sánchez, líder de un partido históricamente republicano, las presuntas andanzas del Rey emérito se han convertido en uno de los principales dolores de cabeza desde que está en La Moncloa. No había más que ver a la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, abandonando a la carrera la sala donde estaba compareciendo Sanz Roldán, para no tener que decir nada a los periodistas. Al final la cazaron y ella no tuvo más remedio que afirmar que no tiene "ninguna duda".

El Gobierno alguna tiene porque, nada más estallar el escándalo puso en marcha una especie de cinturón sanitario para proteger a Felipe VI. Se pudo comprobar el viernes 20 de julio cuando, misteriosamente, apareció "por error" en la referencia del Consejo de Ministros que Don Juan Carlos asistiría este martes en Colombia a la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia.

No irá -en su lugar asistirá la presidenta del Congreso, Ana Pastor-, como tampoco se ha dejado ver el monarca emérito este verano compitiendo con su hijo en una regata de Palma de Mallorca; Una oportuna lesión ha impedido a Don Juan Carlos desplazarse a la isla. Así no tendrá la presión mediática que, sin duda, iba a afectar a la institución.

A la vuelta del verano, el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea tiene que decidir qué hace con las cintas de Villarejo con horas y horas de grabaciones e ilegalidades, a quien llama a declarar y, sobre todo, si decide elevar el caso al Tribunal Supremo por encontrar algún tipo de delito en Don Juan Carlos.

El último acto oficial del presidente antes de cogerse vacaciones es la tradicional audiencia de verano con el monarca, este lunes en Palma de Mallorca

Este lunes, en Palma, los Reyes reciben a Pedro Sánchez y a su esposa en la tradicional audiencia del monarca con el presidente que da paso a las vacaciones presidenciales. En esa ocasión, ambos tienen muchas razones para aparecer en especial sintonía dada la gravedad de la situación en que se haya la institución monárquica tras hacerse públicas esas grabaciones.

El PSOE no parece por la labor de aceptar la comisión de investigación que piden Podemos y sus socios de gobierno: Podemos, PNV ERc y PDcat, pero precisamente porque esa negativa pone en riesgo la estabilidad del Ejecutivo, Sánchez ha decidido poner sordina a este asunto, a la espera de que amaine el temporal mediático.