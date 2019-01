Sánchez: "Si Maduro no convoca elecciones en ocho días, España reconocerá a Juan Guaidó"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido este sábado en connivencia con el resto de países principales de la UE -particularmente Francia y Alemania- que "si Nicolás Maduro no convoca elecciones en ocho días, España reconocerá a Juan Guaidó como presidente de Venezuela". Lo ha hecho en una comparecencia en La Moncloa, sin preguntas, convencido de que Maduro no dará marcha atrás y que ese plazo es una mera formalidad diplomática.

"No buscamos poner o quitar gobiernos. Deseamos unas elecciones justas, libres y transparentes en Venezuela", ha añadido Sánchez en su primera comparecencia pública desde que el pasado miércoles, al término de una marcha opositora, el líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, juró asumir las competencias del Ejecutivo venezolano en el marco de lo que llamó la lucha en contra de la "usurpación" de la Presidencia por parte de Nicolás Maduro al que considera "ilegítimo".

El presidente del Gobierno ha justificado su decisión en que la crisis política y humanitaria que vive el país iberoamericano -han huido hasta tres millones de habitantes- obliga a tomar medidas.

Sánchez se pronuncia así después de duras críticas internas por parte de PP, Ciudadanos, la oposición venezolana y hasta ex presidentes como José María Aznar y Felipe González, contra la inacción del Ejecutivo español cuando gobiernos como Alemania o el Reino Unido están reconociendo ya a Guaidó para empujar a Maduro a salir del poder.

"He trabajado activamente en estos tres días en busca del reconocimiento de Juan Guaidó", les ha replicado el jefe del Ejecutivo español aludiendo a su reunión en Davos (Suiza) este miércoles con los presidentes de Colombia, Costa Rica y Ecuador, que se apresuraron a reconocer a Guaidó junto con EEUU y Canadá, y a su posterior conversación telefónica de diez minutos con el presidente de la Asamblea Nacional venezolana para transmitirle su "aliento y apoyo".

Ambigüedad en La Moncloa

Esta versión de hoy contrasta con la que dio La Moncloa el mismo miércoles, minutos después de que Guaidó tuiteara que Sánchez le apoyaba. En aquel momento, un portavoz del presidente del Gobierno precisó que éste solo había alabado el "coraje" del autoproclamado presidente electo del país.

.Numerosos países, entre los que se encuentran Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Costa Rica y Paraguay reconocieron rápidamente a Guaidó como presidente legítimo del país caribeño.

Sin embargo, el Gobierno español inicialmente se puso de perfil. El Ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, apostó el miércoles primero por la "unidad de acción" de la Unión Europea para favorecer la celebración de elecciones libres en Venezuela.

Nicolás Maduro ya respondió este viernes al ultimátum que le ha lanzado este sábado España: "si Sánchez quiere elecciones, que las haga en España"

Al término del Consejo de Ministros de este viernes, Borrell compareció ante los medios para advertir que la UE, y en particular, España, se planteaba reconocer a Guaidó como presidente "interino" de Venezuela si el presidente Nicolás Maduro no convocaba pronto elecciones libres y bajo supervisión internacional. El ministro español no quiso ir mas allá porque en ese momento el Comite de Política y Seguridad de la Unión (COPS) estaba negociando en Bruselas una postura común que diera lugar a la convocatoria de una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros de Exteriores.

Horas después, Maduro desafió al Gobierno español: "La declaración del canciller español es una declaración insolente, muy insolente. Si ellos quieren elecciones, que hagan elecciones en España, porque no es el presidente español electo por ningún voto popular”. Hoy Sánchez ha puesto fecha límite al mandatario venezolano.

Francia y Alemania se suman al ultimátum

Poco después de las palabras de Sánchez en Moncloa, los Gobiernos de Francia y Alemania se sumaron este sábado al ultimátum de ocho días para que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convoque a elecciones. De lo contrario, reconocerán al líder de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, como presidente del país iberoamericano.

"El pueblo venezolano debe poder decidir libremente su futuro. Sin elecciones anunciadas en 8 días, podríamos reconocer a @jguaido como 'presidente interino' de Venezuela para implementar dicho proceso político. Trabajamos conjuntamente con nuestros aliados europeos", ha escrito en Twitter el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Un plazo límite que también ha suscrito públicamente Martina Fietz, portavoz adjunta de la canciller alemana, Angela Merkel. "El pueblo de Venezuela debe poder decidir libremente y con seguridad sobre su futuro. Si no se anuncian elecciones en ocho días, estamos dispuestos a reconocer a Juan Guaidó como presidente interino e iniciar este proceso político", ha apuntado la portavoz del Gobierno alemán Martina Fietz a través de Twitter.

"El proceso comienza. Trabajamos estrechamente con Europa", ha añadido Fietz.