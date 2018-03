Sánchez, sobre Rajoy: "Parece un conductor dormido al volante del país"

El PSOE mantiene su intención de someter a Mariano Rajoy a una cuestión de confianza en el Parlamento. Este martes, el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, ha cargado contra el presidente de Gobierno por su "inacción" ante la situación de las pensiones y la ausencia de acuerdo ante los Presupuestos Generales del Estado. "Tenemos un presidente que parece un conductor dormido al volante del país", ha sentenciado.

Ya este lunes, el secretario general aseguró que exigiría al presidente del Gobierno que se sometiera a una cuestión de confianza en el Parlamento si no conseguía aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"El artículo 112 de la Constitución reconoce que se puede activar cuando no hay confianza en el Gobierno. Y si no la tiene, no tiene más remedio que dimitir y convocar elecciones", ha asegurado este martes en una entrevista a Telecinco.

Si este Gobierno no aprueba los Presupuestos no tiene nada más que decir, salvo convocar elecciones.#PedroSánchezEnARpic.twitter.com/setVuaRbAO — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 6 de marzo de 2018

En este sentido, Sánchez se ha dicho preocupado por las "consecuencias de la guerra fría entre el PP y Ciudadanos" y ha pedido al Gobierno y a su socio que "se ponga de acuerdo para aprobar los Presupuestos". ¿Los aprobaría? El líder socialista ha reiterado la posición de su partido y ha asegurado que está convencido de que los presupuesto a presentarse "no van a resolver los problemas".

Asimismo, el socialista ha reiterado su amenaza de retirarse del Pacto Social y Político por la Educación que se negocia en el Congreso de los Diputados si el Gobierno no se compromete este martes a destinar al sistema educativo el 5% del PIB para recuperar la inversión de 2009.

Pensiones

Sobre la situación de las pensiones, el secretario general ha subrayado su preocupación, aunque ha dicho que considera "lógica" la respuesta de la gente. "Estamos viendo a los pensionistas que se han movilizado. Las mujeres también se van a parar este jueves. Los problemas existen. El crecimiento no está saliendo a la calle y la calle se está movilizando para reclamar este crecimiento", ha apuntado.

Así, Sánchez ha insistido en la propuesta que presentó el pasado enero de aplicar impuestos a la banca. "Hay que decir a los jubilados que los problemas de sostenibilidad tienen solución". El socialista ha asegurado que lo que falta es "voluntad política" y ha criticado que el planteamiento del Gobierno sea "vivir del crédito e hipotecarse para pagar las pensiones de hoy".

"Me preocupó mucho escuchar a Rajoy decir que teníamos que ahorrar. Yo no estoy en contra del ahorro. Pero con una reforma laboral y con un Gobierno que renuncia a resolver el sistema publico de pensiones, me parece que ni seguridad ni certidumbre esta dando", ha dicho.

En este sentido, Sánchez ha apuntado tres alternativas para "resolver el problema": racionalizar gastos, aumentar los sueldos de los trabajadores y crear impuestos específicos para poder pagar la parte complementaria.

El pasado 27 de febrero, el PSOE registró en el Congreso la proposición de ley para subir las pensiones un 1,6% en 2018, frente al 0,25% que aprobó el Gobierno por decreto. Como ya explicaba Vozpópuli, proponen esa cifra y no otra porque es la equivalente al IPC previsto, lo que impediría que los pensionistas volvieran a perder poder adquisitivo, como ocurrió en 2017. La subida, sin embargo, costaría casi 2.000 millones.

La propuesta llega en pleno debate público de las pensiones, con los pensionistas en las calles, con la oposición presionando para un Pleno en el Congreso y con la solicitud del presidente de Gobierno de la celebración de un pleno monográfico.