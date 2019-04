Pedro Sánchez ha dicho este martes que "un voto puede decidirlo todo" en las elecciones generales del 28 de abril y ha pedido "un esfuerzo extraordinario de movilización" de la izquierda porque "urnas vacías" van a significar retroceso, "involución" de la mano de un hipotético Gobierno como el andaluz formado por PP, Ciudadanos y Vox. "Que la abstención no nos borre el futuro", ha llegado a decir.

Cuando las encuestas dicen que el PSOE va a ser primera fuerza política, pero no está claro que él pueda seguir en La Moncloa si suman esos tres partidos, Sánchez ha presentado la campaña electoral socialista con el lema #Haz que pase, indicando a los cientos de militantes presentes en el WiZink Center de Madrid: "Haced que pase" esa España que quieres (lema de precampaña), de izquierdas, en igualdad hombre/mujer y llena de "futuro".

🗳️ ¡Vamos a llenar las urnas de motivos!👉🏽 Es el momento de elegir la España que queremos.👉🏽 Es la hora de elegir futuro.👉🏽 Es el tiempo de elegir progreso.¡Hagamos que ocurra. Hagamos que pase!🌹HAZ🌹QUE🌹PASE#HazQuePasepic.twitter.com/fcOxoL96og — PSOE (@PSOE) 2 de abril de 2019

La dirección Federal del PSOE está preocupada porque la desmovilización del votante desencantado de Podemos se quede en casa y no vayan a votar el 28-A ni siquiera al PSOE. Eso facilitaría que, en la España interior, escaños de la formación morada pasen a Vox o a Ciudadanos. Y el actual clima de euforia que se vive en las filas socialistas por el ascenso continuado en los sondeos no ayuda a movilizar.

"Millones de españoles no van a faltar a la cita porque saben que un solo voto puede decidirlo todo", asegura el presidente del Gobierno

Precedieron al presidente del Gobierno en el uso de la palabra varios militantes del PSOE, desde un emprendedor gallego, Joel; una ganadera trashumante de Huesca, Judith; una jubilada granadina de 76 años, Concepción; o Maite, militante feminista. A todos ellos se dirigió personalmente como radiografía del votante socialista.

"Hay que avanzar, no se puede retroceder", les ha dicho, después de dar las gracias y de anunciarles que va a blindar en el Pacto de Toledo las pensiones, "porque no se pueden recortar, se tienen que revalorizar". "Millones de españolas y españoles no faltan a la cita porque su voto decide, porque saben que su voz tiene que ser escuchada y un voto puede decidirlo todo", ha insistido.

"Para que España no se pare es para lo que pido un esfuerzo extraordinario de movilización", ha concluido el líder socialista en una breve intervención cargada de eslóganes dirigidos a movilizar a los suyos e insuflarles ilusión. "Avanzar o retroceder. Futuro o involución al peor de los pasados", ha avisado. "Todo está en nuestra mano porque cada uno de nuestros votos cuenta".