Sánchez insiste en que primero dará "estabilidad" a España y luego elecciones

Las suposiciones sobre la presunta corrupción del Partido Popular quedaron atrás, ha asegurado Pedro Sánchez esta tarde durante su primera intervención ante el Comité Federal del PSOE al que asisten 261 de sus miembros, un 81%, porcentaje poco habitual y de da idea de la expectación que ha levantado la moción de censura.

Una moción de censura para la cual el PSOE tiene "una hota de ruta clara", que pasa por su llegada a La Moncloa, constituir un gobierno limpio que dé "estabilidad" a España y luego convocar elecciones, precisamente lo que le separa de Albert Rivera, que quiere comicios de forma "inmediata", no dentro de seis meses o un año para que Sánchez se refuerce en La Moncloa.

Como adelantaba hoy Vozpópuli, el secretario general de los socialistas no ha dado en su intervención las garantías que le piden algunos barones socialistas de que no va a pactar nada con los independentistas. No les basta la palabra del secretario de Organización, José Luis Ábalos, y prefieren oírlo de boca de él que, en privado, sostiene que eso es innecesario porque "lo he demostrado con hechos".

Sánchez justifica la moción en el rosario de casos judiciales que le quedan al PP y en el ambiente irrespirable que le va a suponer eso a España si Rajoy permanece en La Moncloa

De momento, en público y a la espera del turno de palabras a puerta cerrada, Pedro Sánchez ha preferido centrarse en la descripción del panorama en España. Desde el pasado jueves, sostiene, nos movemos en el mundo de las certezas y ha recordado que caso Gürtel no es el único: "Está Púnica, está Lezo, está Brugal, está el caso de los discos duros del PP", y así hasta siete juicios pendientes, que hacen insostenible la situación de Mariano Rajoy.

Por todo ello, asegura, "a nuestro país le espera seguir viendo una cascada de sentencias, de hipotéticos casos de corrupción, que nos parece inaceptable y hay que poner punto y final". La legislatura, asegura, ya nació herida y los casos de corrupción "fueron denunciados por esta ejecutiva, por la anterior y la anterior del PSOE".

Han pedido la palabra 22 barones y cargos públicos del PSOE en el debate a puerta cerrada que está teniendo en el máximo órgano del partido entre congresos

"¿Puede seguir siendo presidente del Gobierno Mariano Rajoy tras la sentencia de la Gürtel", preguntó Sánchez a los suyos, entre los cuales, en primera fila están todos los barones autonómicos a excepción de los presidente asuriano, Javier Fernández, y extremeño, Guillermo Fernández Vara.

El líder socialista, que afrontará este jueves y viernes su segundo proceso de investidura tras el fallido intento de 2015, ha defendido que los socialistas "han hecho los deberes" y que han liderado cambios en la gestión de los partidos para tener más "transparencia" lo cual les legitima para gobernar al contrario que al Partido Popular.

Han pedido la palabra 22 de los 261 asistentes a la cita del Comité Federal, lo cual hace prever una reunión larga, habida cuenta de la respuesta que les tiene que dar posteriormente el secretario general socialista