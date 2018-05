Pedro Sánchez: "Quien prolonga el 155 es el señor Torra"

La PSOE ha tratado este lunes de forma monográfica la situación en Cataluña y ha aprobado una 'Declaración Política por la igualdad de Trato y contra el supremacismo'contra las tesis del nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, el "racista" Quim Torra, en palabras de su secretario general, Pedro Sánchez.

En esa declaración se habla de la proposición de Ley de Igualdad de Trato socialista que tramita el Congreso, y se anuncia una enmienda para que los altos cargos vean agravadas sus penas si son condenados por discriminar a otros españoles por razón de origen territorial o de otro tipo.

En este primer aniversario de su victoria en las primarias socialistas contra Susana Díaz, Sánchez ha comparecido en rueda de prensa para contradecir a todos los sondeos y avisar de que su partido está hoy en condiciones de ser "la primera fuerza política" en las elecciones municipales y autonómicas de 2019", pero Cataluña ha copado casi toda la atención del encuentro informativo.

El líder del principal partido de la oposición tiene claro que "quien prolonga el articulo 155 en Cataluña es el señor Torra" intentando nombrar consellers a dos presos y dos huidos. "No sé si va a rectificar o no; tienen que preguntárselo a él. A mi me gustaría que lo hiciera y que fuera una realidad el dialogo que planteó por carta al señor Mariano Rajoy y a mí por vía Twitter".

Si hay nuevo 155 en Cataluña, "todas las opciones están sobre la mesa", asegura el líder socialista en alusión a la intervención de TV3 y la educación

Tiene claro que el PSOE estará con el Gobierno y si el Senado ha de aprobar otro 155 "de distinta naturaleza", lo hará. Y cuando se le ha preguntado si hay que intervenir TV3 para que deje de hacer propaganda secesionista, Pedro Sánchez ha sido rotundo: "Todas las opciones están sobre la mesa".

Un "mínimo de decoro", recalcó, exige que Torra se reúna primero con las fuerzas parlamentarias en Cataluña, y luego dialogar con Rajoy y con él mismo. "Que empiece la casa por su base. Tenemos la sociedad catalana fracturada en mil pedazos, ahora agravado por su supremacismo, y lo que que tiene que hacer primer es empezar por la sociedad y las fuerzas catalanas". Unir a los catalanes tendría que ser su primer objetivo.

Respecto a su año al frente del PSOE, Pedro Sánchez ha advertido que el partido está en disposición de "ser primera fuerza política" en las elecciones autonómicas y municipales de 2019, ser una fuerza que represente integración e igualdad entre españoles y no aliente conflictos territoriales, como hacen los secesionistas catalanes pero también en alguna medida el PP y, sobre todo, Ciudadanos.

"Las bases de Podemos no pueden ser jueces" de la compra del chalé por la pareja Iglesias-Montero, "en todo caso serán testigos"

A Albert Rivera ha dedicado unas duras palabras porque representa el "aznarismo 2.0". "Esta película ya la hemos visto. ¿Cual es su proyecto político? defender la unidad de España? En eso estamos todos. pero nosotros reivindicamos la pluralidad frente a la uniformidad que reivindica el señor Rivera como discípulo aventajado del señor Aznar".

"Las bases de Podemos no pueden ser jueces, en todo caso serán testigos", ha dicho el líder socialista, quien ha asegurado que no va a hacer lo mismo que hizo Iglesias con el PSOE en distintos debates parlamentarios, como cuando afirmó que los socialistas han pasado de ser víctimas de los pelotones de fusilamiento "a los consejos de administración".