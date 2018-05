Pedro Sánchez pedirá a Rajoy una "respuesta política" a la Generalitat de Torra

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, pedirá mañana en Moncloa al presidente Mariano Rajoy una "respuesta política" al nuevo escenario abierto en Cataluña tras la investidura de Quim Torra y le renovará su apoyo para volver a activar el artículo 155, si Torra incumple la legalidad constitucional.

Así lo ha señalado en rueda de prensa el secretario de Organización de los socialistas, José Luis Ábalos, que ha explicado que Sánchez ha hablado este lunes con Rajoy y que ambos han quedado en verse este martes en el palacio de la Moncloa.

Para el PSOE es importante que los partidos políticos que respetan la Constitución presenten una respuesta "firme y serena, "desprovista de cualquier ataque de histeria, como algunos están planteando", ha dicho el número tres del PSOE en alusión a Cs.

Tras apuntar que a los socialistas no les costaría "ningún esfuerzo" volver a "colaborar" en la aplicación de nuevo del 155 -"cuesta más la primera vez que la segunda"-, Ábalos ha recalcado que para ello "tienen que darse supuestos determinados que hasta que no se produzcan no se pueden aventurar".

"Debemos acompañar a los hechos, no visualizar ningún escenario a nuestro criterio o nuestra conveniencia; vamos a esperar con la tranquilidad de que vamos a dar una respuesta firme", ha sostenido.

Sobre la posibilidad de que Rajoy y Torra se reúnan, ha apuntado que, "si la legalidad se mantiene", los socialistas lo verían con buenos ojos, porque contribuiría a "restablecer la normalidad" institucional, pero ha hecho hincapié en que para ello Torra debería ser un presidente "revestido con legalidad" y que cumpliera sus "responsabilidades legales".

El discurso de investidura de Torra ha generado al PSOE "alarma" y "hartazgo", por su puesta en escena, por lo que ha tenido de "relato de activista" y por sus propósitos de "romper la convivencia" e "insistir en la separación y en la imposición de una comunidad a otras sensibilidades".

A este respecto, Ábalos ha señalado que ha sido un discurso "inadmisible", "intolerable" e impropio de alguien que quiere ser presidente de la Generalitat, ya que el empeño de Torra en "dirigir su gestión al logro de la República advierte de que la legalidad no va a ser un problema" para él.

Ábalos ha observado también que Torra se "despoja de la legitimidad del cargo" de president cuando "admite que va a ser una persona interpuesta al servicio de un prófugo de la justicia", como Carles Puigdemont, por lo que, a su juicio, "no se puede concentrar tanto despropósito en un discurso" de investidura.

Ante esto y fiel a su posición de que el conflicto de Cataluña tiene que encontrar una "salida política" mas allá de mecanismos excepcionales, como el 155, y de respuestas judiciales, el socialista ha apelado una vez mas a la "responsabilidad" de todos los partidos para que vuelvan -junto al PP y al PSOE- a la Comisión para la Evaluación del Estado Autonómico.

"Es hora de elevar el vuelo y empezar a pensar en propuestas políticas", ha afirmado Ábalos, tras advertir de que con Torra hay "poco espacio para la esperanza" y defender que en el seno de esa comisión se podrían debatir propuestas que supongan una "apuesta global de reordenación territorial que sirva también para Cataluña".

A pocas horas para que expire el 155 -en el momento en que haya un nuevo Govern- y después de que el líder del Cs, Albert Rivera, lleve días reclamando a Rajoy que extienda su aplicación, Ábalos ha acusado a éste de no tener "ningún proyecto" más allá de las "posiciones duras y de excepcionalidad" y de no haber desempeñado "ningún papel" para el desbloqueo de la situación en Cataluña, a pesar de haber sido el partido más votado allí.