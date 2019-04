Pero Sánchez señaló este lunes que si vuelve a gobernar implantará el llamado ingreso mínimo vital o renta de inserción para familias españolas en riesgo de exclusión -alrededor de 730.000- a lo largo de los próximos cuatro años de legislatura.

Lo ha dicho durante un encuentro en La Moncloa con representantes de organizaciones solidarias "La pobreza infantil y la Agenda 2030" en el que han estado la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, y la representante del Ejecutivo en esa agenda internacional, Cristina Gallach, y durante el cual ha resaltado especialmente el incremento desde hoy, uno de abril, de la cuantía de la prestación por hijo a cargo:

Porque en un país digno no hay niños y niñas que sufran #pobrezainfantil.A partir de hoy, 1 de abril, las familias en situación de pobreza recibirán hasta 588€ por hijo a cargo. Gracias a esta prestación, 80.000 menores van a salir de la #pobreza. https://t.co/QEJLnYrlEmpic.twitter.com/Vo4Vpif7Po — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 1 de abril de 2019

En cumplimiento del Real Decreto Ley de medidas urgentes de protección social aprobado el pasado viernes 8 de marzo por el Consejo de Ministros, las familias españolas en situación de pobreza severa recibirán hasta 588 euros por hijo a cargo desde este lunes.

En concreto, se incrementa la prestación por hijo a cargo sin discapacidad desde los 291 euros hasta los 341 euros (28 euros al mes) en el caso de familias en situación de pobreza -cuya renta sea inferior al 50 por ciento de la renta considerada como umbral de la pobreza-; y hasta los 588 euros (49 euros al mes) para las familias en situación de pobreza severa -cuando la renta anual es inferior al 25 por ciento del umbral de la pobreza-.

El presidente resalta que el incremento de las ayudas por hijo a cargo llega después de 17 años continuados de perdidas de poder adquisitivo de ese subsidio por la crisis

El presidente del Gobierno ha señalado en el acto de La Moncloa que este incremento llega después de "17 años de pérdida de poder adquisitivo" en esa ayuda por hijo a cargo y haciendo hincapié en que estas tienen que ser políticas "de Estado", como las pensiones, la sanidad o la educación.

A su juicio, campañas como la de #RompeElCírculo de la pobreza están siendo un "éxito rotundo de concienciación en los medios de comunicación" pero eso no basta porque, aun cuando la sociedad civil "tiene que seguir jugando un papel protagonista clave", los recursos básicos los tiene que poner el Estado.

Porque "el Estado de bienestar no es un despilfarro", ha insistido Pedro Sánchez ante profesionales de ONG's y miembros del tercer sector. "No puede haber crecimiento sostenible en el tiempo si no hay cohesión social y territorial y si no hay igualdad intergeneracional".

Poner en marcha ingreso mínimo vital estatal en cuatro años es necesario, ha explicado, para que se beneficien de él los jóvenes entre 18 y 29 años, el colectivo más afectado por la pobreza desde 2008 debido a que fue la generación a la cual la crisis que estalló en 2008 dio de lleno en sus expectativas vitales.