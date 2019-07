Sánchez asegura ante su Ejecutiva que Iglesias le pidió la Vicepresidencia del Gobierno

El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, ha asegurado este jueves ante la Ejecutiva del PSOE que el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias,le pidió la Vicepresidencia del Ejecutivo para respaldar su investidura.

Fuentes socialistas aseguran que Sánchez hizo esa afirmación ante su órgano de dirección, reunido a puerta cerrada pocos días antes de que se inicie ese debate, el próximo lunes.

Sánchez aseguró que Iglesias no le había pedido "nunca" ser vicepresidente

En una entrevista en la Ser el pasado lunes, Sánchez aseguró que Iglesias no le había pedido "nunca" ser vicepresidente. "No, no, no me ha pedido nunca eso, no me lo ha explicitado de esa manera", aunque insistió en que un candidato a la Presidencia del Gobierno debe tener la capacidad de "hacer su propio Consejo de Ministros".