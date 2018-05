Sánchez rebate el temor de los barones: "He demostrado todo con los hechos"

Nadie en el PSOE ha explicitado pega alguna a la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy porque todos entienden que es un "imperativo ético" ante el "lodazal de corrupción", en palabras del propio secretario general socialista, puesta de manifiesto por la sentencia del caso Gürtel.

Otra cosa es lo que algunos barones y cuadros deslizan en privado, y habrá que ver si este lunes, en el Comité Federal que ha de ratificar la decisión, se produce el cierre de filas ansiado por Ferraz o hay voces discrepantes.

Porque el desafío le ha llegado al principal partido de la oposición con el 155 vigente en Cataluña, mal momento para la arriesgada "cabriola" que supone de pasar del pacto de Estado con el PP a servirse de los votos de los independentistas de ERC y el PDCat; eso ha vuelto a desatar la suspicacia hacia Sánchez de algunos de los que le tumbaron en aquel tumultuoso Comité Federal del uno de octubre de 2016 precisamente para evitar que hiciera lo que finalmente hará: tratar de llegar a La Moncloa.

Nada es igual que entonces y van a apoyar la moción de censura, pero quieren que hoy, en la reunión del Comité Federal donde se va a ratificar, el candidato se comprometa de forma explicita a no aceptar "cesiones" en el 155 ante los independentistas catalanes, como han exigido el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y su mentor, Carles Puigdemont. Él no parece por la labor.

Ha pasado más de año y medio, y Sánchez aupado por la militancia en las primarias de mayo de 2017, se siente fuerte. Y eso contribuye a que sigan sin fiarse del "saben que cumplo mi palabra" con el cual concluyó su rueda de prensa el viernes en la sede de Ferraz emitida en directo a todo el país por radios y televisiones.

El líder socialista confiesa en privado que no tiene que dar garantía alguna porque "creo que he demostrado con los hechos" la voluntad de no ser presidente del Gobierno a cualquier precio, según ha podido saber Vozpópuli. Ya dejó claro que el suyo será un gobierno "del PSOE", es decir, sin ministros de Podemos o nacionalistas.

Probablemente el recelo viene determinado por la mala relación que arrastran, pero también por las formas. La prisa. Algunos dicen que se enteraron "por la prensa" (Javier Lambán) y que no les gustó nada que la moción se registrara en el Congreso una hora antes de su aprobación formal por parte del plenario de la Ejecutiva Federal. Y temen, aún más tras oírle en rueda de prensa, que su objetivo no sea convocar elecciones a unos meses vista, sino quedarse en el poder hasta 2019.

Por ejemplo, la andaluza Susana Díaz, la principal rival de Pedro Sánchez en las primarias ahora hace un año, no está dispuesta a que la gestión de un "imposible" gobierno Frankenstein con Podemos, ERC, PDcat y PNV, como lo bautizó Alfredo Pérez Rubalcaba al primer intento, allá por 2016, "contamine" su gestión en la Junta de Andalucía.

Tiene plazo hasta marzo de 2019 para convocar las elecciones andaluzas, a dos meses de las autonómicas y municipales del 26 de mayo en toda España, pero si ve que la moción triunfa no es descartable que convoque sus comicios cuanto antes, incluso antes de otoño que había barajado, con tal de no verse arrastrada por la inestabilidad que pronostica en España.

De momento, esta mañana de lunes ha convocado en Sevilla reunión de la Ejecutiva del PSOE-A, probablemente para dejarle a Sánchez algún mensaje y no verse obligada a repetirlo por la tarde en la trascendental cita del Comité Federal, al que piensa asistir.

Una cita a la que acudirán también los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y Comunidad Valenciana, Ximo Puig, según han confirmado ellos mismos a este periódico, no así el presidente de Extremadura y presidente del Consejo Territorial del PSOE, Guillermo Fernández Vara.

Vara ha justificado su ausencia en razones de agenda porque el lunes pasado ya tuvo que suspenderla por otros motivos. No obstante, "la delegación extremeña va entera", aclara.