Sánchez ha negado "categóricamente" que haya cloacas en el Estado, aunque ha reconocido que "ha habido policías corruptos, usados para obstaculizar los procesos judiciales", y también "espionaje a políticos". Y ha zanjado: "La policía patriótica acabó cuando el PSOE entró en el Gobierno".

"Fueron apartados de sus responsabilidad", ha indicado, aunque ha reconocido que no han sido expulsados "porque no hay sentencia firme". Así lo ha afirmado en una entrevista en La Sexta, donde ha repasado sus principales propuestas de cara a las elecciones del 28 de abril.

Pactos

Pedro Sánchez se ha referido a esta precampaña como "una suerte de primarias entre las derechas por ver quién dice la barbaridad más grande". Sin embargo, en relación a los posibles pactos tras los comicios, el presidente del Gobierno no ha cerrado la puerta a nadie: "No voy a excluir a ninguna formación política dentro de la Constitución".

Respecto a Cataluña, Pedro Sánchez ha insistido en que no habrá ni independencia ni autodeterminación, y afirma que Iceta se retractó tras decir que si la independencia contaba con un 65% de los apoyos en Cataluña, el Gobierno tendría que buscar una salida, sugiriendo la opción del referéndum. "El problema en Cataluña no es la independencia, es la convivencia", ha zanjado.

Además, el presidente del Gobierno ha criticado a los soberanistas por su gestión del 'procés': "Los dirigentes independentistas no han actuado de buena fe. Ni con el Gobierno ni con su propia gente".

Indulto a los líderes soberanistas

Sánchez no ha aclarado si indultará a los líderes independentistas que están siendo juzgados por el 'procés' "¿Por qué el Gobierno no dice 'no' a los indultos?", le ha preguntado Antonio García Ferreras. "Porque soy presidente, y tengo que respetar la independencia del poder judicial", ha respondido Sánchez. "Tengo que dejar a los jueces y fiscales trabajar. Cuando haya sentencia, el Gobierno tendrá que posicionarse".

Sin embargo, ha rechazado cualquier cesión a los independentistas: "El compromiso que tengo con la soberanía nacional y la Constitución española es innegable". Y ha comparado la situación de Cataluña con el referéndum del 'brexit', argumentando que la situación ha llevado allí a "un callejón sin salida".

Salario mínimo

Pedro Sánchez ha dicho también que si gobierna el salario mínimo será el 60% del salario medio del país, "como señala la carta social europea". Y ha subrayado que "el 70% de las personas beneficiarias son mujeres".

Respecto a la marcha económica, ha dicho: "Seguimos siendo la economía que más crece, algo reconocido incluso por el FMI".