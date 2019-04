Pedro Sánchez matizó este jueves que si gana las elecciones generales este domingo y no suman PP, Ciudadanos y Vox, hablará "con todos", también con Albert Rivera, para intentar la formación de gobierno. Es Rivera quien le ha puesto un cordón sanitario a él, no él al líder naranja, ha recalcado. No obstante, este martes, en el debate de Atresmedia y a preguntas de los presentadores, el presidente del Gobierno aseguró que no entraba en sus "planes".

Sánchez ha reculado durante una entrevista en Los desayunos de RTVE en la que ha hecho continua referencia al voto útil al PSOE para impedir que gobiernen "las tres derechas". "Aquellos que quieran que España continúen avanzando, el único partido que tiene posibilidades de hacerlo es el socialista", ha dicho.

Porque el 28 de abril, "o avanzamos o retrocedemos 40 años" y "ahora mismo, el único voto que cuenta para avanzar es el del PSOE", ha recalcado el candidato socialista, en un claro llamamiento al millón de indecisos de izquierda que dudan entre su partido y Unidas Podemos.

El presidente del Gobierno responde a Iglesias que hablar del reparto de ministerios sin saber si PP, Cs y Vox suman es "empezar la casa por el tejado"

Varias son las veces que el jefe del Ejecutivo ha recalcado, en alusión a ese votante de izquierda indeciso que "o concentramos el voto" en PSOE, o no habrá posibilidad de un gobierno de izquierdas; y lo que propone Pablo Iglesias para la próxima legislatura está bien, pero son "castillos en el aire".

En ese sentido, Sánchez estima "empezar la casa por el tejado" la propuesta del líder morado de ser ministro del Interior en un hipotético ejecutivo presidido por el líder socialista, como también lo es que Pablo Casado y Rivera, aunque fuera en broma, empezaran a repartirse carteras de un futuro ejecutivo.

Y en cuanto a la posibilidad real de que puedan pactar, "si no son capaces de gobernarse entre ellos, difícilmente pueden gobernar España", ha insistido, en alusión a la tensión que viven en estas horas PP y Ciudadanos por el fichaje del ex presidente de la Comunidad Ángel Garrido.

Horizonte de "concordia"

"Llevamos diez meses así. Me han tachado de ilegitimo, golpista, de felón. Hemos asistido a una suerte de primarias a ver quien dice la barbaridad más grande", ha explicado el presidente del Gobierno. "Y yo apelo a un horizonte de concordia nacional, hay una enorme posibilidad de reformar el sistema educativo, de reformar el sistema de pensiones".

Es "evidente", ha reconocido, que tiene más "afinidades" en políticas sociales con Podemos que con el PP, "pero hay desafíos que van a exigir grandes consensos". La derecha está "fragmentada", dividida, ha concluido, pero como el domino sumen, van a gobernar.