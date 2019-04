El presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, ha lamentado "profundamente" este martes la "fuga" de compañeros del PP a otras formaciones políticas como Vox y ha asegurado que eso en su pueblo "tiene un nombre" que no ha querido indicar por respeto a sus compañeros.

A este asunto se ha referido en su primera rueda de prensa como presidente regional en funciones tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Los exconcejales del PP en el Ayuntamiento de Madrid Íñigo Henríquez de Luna y Fernando Martínez Vidal han abandonado el PP para unirse a Vox.

"La militancia al PP no es una cuestión de fe infinita, sino que es una cuestión de pertenencia, de creérselo. Me parece sorprendente que hasta el minuto en que se publican las listas uno es un empedernido defensor del PP y en el momento en el que no cuentan contigo cambias de partido. Eso en mi pueblo tiene un nombre y yo por una cuestión de respeto a mis compañeros no lo voy a indicar, pero todos lo tenemos en mente", ha señalado Rollán.

Cuando no se ha contado con ellos

Ha lamentado "profundamente" que algunas personas que han sido compañeros del PP durante mucho tiempo, ahora, en el momento en que no se ha contado con ellos hayan pasado a otras formaciones políticas.

El "ejemplo a seguir", a su juicio, es de la actual consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, quien una vez que la semana pasada vio que no formaba parte de las listas del PP dijo que ella ha sido, es y será militante del PP.