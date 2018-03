El Parlamento Europeo enviará una misión para investigar el proyecto de gas en Doñana

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) aceptó hoy una solicitud de Izquierda Unida de enviar una delegación parlamentaria para evaluar sobre el terreno los riesgos del proyecto de Gas Natural Fenosa para almacenar y extraer gas en el entorno del parque natural de Doñana.La presidenta de esta comisión europarlamentaria, la sueca Cecilia Wikstrom, anunció que una comisión de eurodiputados visitará Doñana en el segundo semestre de este año para "examinar con sumo cuidado" todas las visiones sobre la cuestión y que seguirán "muy de cerca" todas las medidas que se tomen al respecto."Vamos a enviar una carta a la Comisión Europea (CE) para que nos aclare mejor lo expuesto hoy. También vamos a enviar cartas a la Junta de Andalucía, para conocer qué medidas está tomando y mostrar nuestra preocupación sobre el deterioro la zona en relación con los acuíferos, y al ministro de Medioambiente para abordar los riesgos sísmicos de proyecto", agregó Wikstrom.El coordinador general de Izquierda Unida (IU) en Andalucía e impulsor de la petición, Antonio Maíllo, se mostró "muy satisfecho" por la decisión de los eurodiputados de enviar una delegación que permitirá a los eurodiputados, según afirmó, "ver y reconocer" los peligros del proyecto."Conseguir que haya un compromiso para que una misión de investigación del Parlamento Europeo (PE) visite Doñana es una magnífica noticia para los que creemos que, cuando conozcan 'in situ' los peligros que atañen este proyecto, se acelerarán los pasos para paralizarlo", afirmó en declaraciones a los medios.

Marismas Occidental

Gas Natural ejecuta desde septiembre de 2016 el proyecto de "Marismas Occidental" en Almonte (Huelva), una de las cuatro partes en las que está dividido su plan para el entorno de Doñana, y que ha suscitado críticas desde distintos partidos políticos y asociaciones ecologistas.Los críticos del proyecto piden al Gobierno que paralice cautelarmente los trabajos y realice una Declaración de Impacto Ambiental conjunta de las cuatro partes del proyecto frente a la individualizada de cada una con la que se cuenta ahora."El subsuelo de Doñana no entiende de fragmentaciones, ni trámites administrativos, ni de zonas más o menos amenazadas. Todas están interrelacionadas", advirtió Maíllo en este sentido.Por su parte, el representante de la CE, Daniel Fernández Gómez, afirmó durante su intervención en la comisión que los resultados de la investigación del ejecutivo comunitario no revelaron "ninguna infracción de las normas europeas".Gas Natural sostiene que la iniciativa es compatible con las actividades desarrolladas en la comarca y que no consolida actividad industrial alguna.