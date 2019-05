El Parlament rechaza designar a Miquel Iceta como senador y da la primera estocada a Sánchez

Miquel Iceta no será senador. El Parlamento catalán ha rechazado la designación del líder del PSC para representar a Cataluña en la Cámara Alta. La votación se ha saldado con el "no" de todos los grupos independentistas (65), la abstención de Ciudadanos y PPC (39), y tan solo el apoyo de socialistas y En Comú Podem, que junto con el PSC suman 25.

Antes de la votación, la Comisión del Estatuto de los Diputados ha dictaminado que Iceta cumple las condiciones requeridas para ser propuesto y designado como senador. Pese a ello, los independentistas vetan la elección. También se ha reunido la Junta de Portavoces, que ha rechazado la petición del PSC para que la Mesa reconsidere su rechazo a Iceta.

Esta decisión del Parlamento autonómico supone el primer mazazo para el Gobierno de Pedro Sánchez, que había anunciado el nombramiento de Iceta como presidente del Senado. Los independentistas han utilizado este "titular" como arma arrojadiza. Sin el apoyo ahora de los independentistas en el Parlament, Sánchez corre el riesgo de no obtener los apoyos suficientes para poder superar las votaciones en la Cámara Baja, como los Presupuestos. La suma de las formaciones que apoyarían a Sánchez alcanza los 175 diputados, frente a los 175 del resto. Si los independentistas continúan el bloqueo institucional, dejarían en una delicada situación al PSOE.

El PSC ya ha anunciado su intención de llevar este bloqueo al Tribunal Constitucional y no propondrá a ningún otro candidato.

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha mantenido su "no". "Van a intentar someter la voluntad del Parlament", ha reprochado al PSC durante su intervención en el pleno, al tiempo que definía esta designación como parte de una "estrategia electoral". "El no de hoy es inevitable", ha insistido Sergi Sabrià, que ha rechazado que se trate de una cuestión de "cortesía parlamentaria" al haberse roto las formas. La designación de Iceta "se va a imponer a golpe de titulares, y no con consenso", ha remarcado.

"Dónde está la cortesía con los presos, sus propios compañeros de escaño; dónde está la cortesía con los familiares de presos, a los que no pudo ni mirar a los ojos; dónde está la cortesía cuando se dialoga con amenazas", ha preguntado a los socialistas catalanes. Sabrià ha echado por tierra todos los gestos realizados por el Gobierno de Pedro Sánchez, como cambiar el nombre del aeropuerto de Barcelona. Al tiempo que ha criticado a Iceta por defender de nuevo el 155, mientras se prohíbe la participación de Oriol Junqueras en debates electorales. "Lecciones, ninguna", ha finalizado.

Casi en los mismos términos se ha expresado el portavoz de JxCat, Albert Batet, quien ha criticado la falta de respeto institucional, mientras ha dejado claro que no hay duda de que al PSC le corresponde escoger al sustituto de José Montilla, que hoy mismo se ha publicado su renuncia. "Será el Parlament el que decide, y no quien se le impone", ha remarcado. "No somos el grupo del 155, somos del 135, el número de diputados del Parlament", donde algunos de ellos no han podido ejercer sus derechos. En su respuesta al PSC, Batet ha rechazado el "diálogo falso" de los socialistas. "Estamos cansados de la falsa retórica del diálogo", ha puntualizado, al tiempo que ha reprochado la banalización de la situación excepcional de Cataluña, como cuando "se ríen o cuando se menosprecia el exilio".

De las 29 votaciones realizadas en el Parlamento autonómico durante la democracia, ninguna de las propuestas había sido rechazada hasta ahora, y se han utilizado diversos sistemas de voto para designar a los diputados de la Cámara Alta. La mitad se han hecho por asentimiento, ocho fueron elegidos en votación electrónica secreta, cuatro por votación ordinaria, y tan solo dos por papeletas, en 1989 y 1992.

En su turno de exposición, Eva Granados, portavoz del PSC, ha recordado las 29 votaciones que se han sucedido en el Parlament para designar senadores desde 1980. "En esta votación decidimos entre abrir puertas o cerrarlas", ha advertido la dirigente. "Vuelven a volar puentes, se saltan las leyes y vulneran los derechos de las minorías en el Parlament", ha cargado Granados en referencia al rechazo de los independentistas. A su juicio, se están vulnerando "derechos fundamentales, van en contra de 600.000 votantes socialistas y bloquean la composición del Senado", mientras se han degradado las instituciones.

"Nunca se había rechazado propuesta alguna para el Senado", ni con el 155, cuando la diputada de Ciudadanos Lorena Roldán fue designada en marzo, sin que hubiera bloqueo de los independentistas. "¿Qué gana Cataluña impidiendo que Miquel Iceta sea presidente del Senado?", ha lanzado a los grupos que se han mostrado en su contra, mientras les ha pedido valentía y responsabilidad. "Es la hora de ser valiente. Cataluña no se lo merece", había emplazado.

Ciudadanos y PPC culpan a Iceta de la ruptura del constitucionalismo

Ciudadanos y el Partido Popular han reprochado a Iceta su acercamiento a los independentistas, a los que han definido como los "socios" del PSC, partido al que responsabilizan de romper la unidad constitucionalista en Cataluña. Mientras el presidente de la Generalitat le provocaba "ternura, el resto era extrema derecha de la que hay que librarse", ha criticado Alejandro Fernández, presidente del PPC, grupo al que se une ahora Daniel Serrano.

"El problema -ha continuado Fernández- es que miles de electores les creyeron", pese a que "algunos manteníamos que ese diálogo no tenía futuro". "El separatismo solo exigía chantaje", ha recriminado. "Qué les va a decir a los miles de catalanes que les creyeron", ha preguntado. "¿Merecía la pena romper la unidad constitucionalista para nada?", ha proseguido. "Puede estar muy orgulloso de lo que ha hecho los últimos meses en Cataluña", ha ironizado.

Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos, ha cargado contra independentistas y socialistas. A los primeros les ha recordado las leyes y cómo ERC, JxCat y la CUP dejan "sin derecho a las minorías". El diputado de Cs ha recordado los casos judiciales en los que está inmersos líderes independentistas, incluido el presidente de la Generalitat, o la petición de la Fiscalía para investigar a la cúpula de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), matriz de TV3 y Cataluña Radio, por organización criminal. "No podemos votar sí porque ustedes dependían de sus socios, que ahora le dejan tirados", ha dicho.

Este rechazo es "fruto del dedazo de Pedro Sánchez". "No podemos bloquear a un socialismo que favorece los indultos, que defiende el referéndum, que mira a otro lado cuando se ven vulnerados los derechos de muchos catalanes, incluso en Ayuntamientos", pero tampoco han podido manifestarse a favor. "Miren el pago que le han dado por todas estas concesiones", ha reprochado a los socialistas, a los que ha recordado que los independentistas "quieren un brexit para Cataluña y no lo podemos permitir". En este sentido, ha emplazado a reflexionar sobre el apoyo que está recabando de los partidos separatistas.

Votación propuesta por el PSC

Antes de la votación, la Comisión del Estatuto de los Diputados ha dictaminado que Iceta cumple las condiciones requeridas para ser propuesto y designado como senador. Pese a ello, los independentistas vetan la elección.

También se ha reunido la Junta de Portavoces, que ha rechazado la petición del PSC para que la Mesa reconsidere su postura sobre Iceta.

De las 29 votaciones realizadas en el Parlamento autonómico durante la democracia, ninguna de las propuestas había sido rechazada hasta ahora, y se han utilizado diversos sistemas de voto para designar a los diputados de la Cámara Alta.

La mitad se han hecho por asentimiento, ocho fueron elegidos en votación electrónica secreta, cuatro por votación ordinaria, y tan solo dos por papeletas, en 1989 y 1992. Esta votación fue la propuesta este miércoles por el PSC, al evitar así cualquier bloqueo. Los diputados escriben un nombre entre los propuestos y quien obtenga más votos se asegura el escaño en el Senado. Al solo presentarse un diputado, la votación estaría ganada con tan solo una papeleta que tuviera el nombre escrito correctamente

Este último sistema votación fue el propuesto este miércoles por el PSC, para evitar así cualquier bloqueo. Los diputados escribirían un nombre entre los propuestos y quien obtenga más votos se asegura el escaño en el Senado. Al solo presentarse un diputado, la votación estaría ganada con tan solo una papeleta que tuviera el nombre escrito correctamente. Finalmente se ha producido una votación electrónica y secreta.