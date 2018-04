El Parlament ataca la división de poderes y se querellará contra Llarena

El Parlament de Cataluña se querellará contra el juez del Tribunal Supremo que investiga el procés, Pablo Llarena, por presunta prevaricación al negarse a dejar acudir al pleno de investidura al candidato de JxCat a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Sànchez.

La mesa del Parlament ha aprobado interponer la querella este viernes tras una reunión de caracter extraordinaria a instancias de su presidente, Roger Torrent.

Fuentes parlamentarias han explicado a Europa Press que la decisión se ha tomado con los votos a favor de JxCat y ERC, que tienen mayoría en el órgano rector de la Cámara.

Las mismas fuentes han explicado que los letrados del Parlament han expresado sus dudas de que la Cámara pueda iniciar una acción judicial así y consideran que debería ser Sànchez a título personal o su grupo parlamentario quienes asumieran una iniciativa así

El presidente del Parlament, Rogerr Torrent había avisado este jueves que no se quedaría "de brazos cruzados" ante la decisión del juez Llarena de denegar por segunda vez la investidura de Jordi Sànchez (JxCat) y "vulnerar de forma consciente los derechos políticos" del diputado y expresidente de la ANC.

El presidente del Parlament afirmó que Llarena "vulnera los derechos particulares de Jordi Sànchez y los de todos" los catalanes.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, había criticado la posibilidad de que el Parlament se querellara contra el juez que investiga el procés, Pablo Llarena.

"Contra las decisiones de los jueces están los recursos y a mí me parece que se están equivocando al intentar amedrentar o incluso amenazar a un magistrado a base de escraches, de pintadas en su vivienda y de presentarle una querella por hacer su trabajo", ha afirmado. "Yo creo que es un error gravísimo que además esconde un cierto ánimo de amenaza, de si no me dices lo que yo quiero te pongo una querella".