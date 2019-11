Page plantea un pacto PSOE-PP-CS para blindar la Constitución y que gobierne el más votado

El presidente de Castilla-La Mancha,Emiliano García-Page, se ha mostrado partidario de aprovechar la coyuntura política actual para que cristalicen tres grandes pactos de Estado entre PSOE, PP y Ciudadanos, como son cambiar la normativa para poder hacer presupuestos con carácter plurianual, blindar la Constitución para que no pueda ser cambiada sin un gran consenso o facilitar que en caso de bloqueo pueda gobernar la fuerza más votada, como ocurre en la comunidad autónoma.

Así lo ha puesto de manifiesto durante un desayuno informativo organizado por el grupo Promecal, donde ha insistido en la idea de poder elaborar Presupuestos Generales del Estado más allá de un ejercicio como ocurre en la Unión Europea, "donde hay un marco presupuestario a varios años y luego se va ajustando año a año".

Sería un cambio que "no requeriría cambiar la Constitución" y conseguiría que las cuentas "no estén pendientes no solo de 10 independentistas, sino de algunos partidos que cuanta menos población tenga su provincia más fácil tiene conseguir representación".

Como segundo pacto, ha considerado que este es "el peor momento para abrir melones constitucionales" por la poca estabilidad. Así, esta inestabilidad tiene "algo bueno", y es que "nadie es capaz de abrir un debate constitucional".

En este punto, ha propuesto que la Constitución no pueda cambiar si no hay un gran consenso. "Hay una parte de la Constitución que se puede aprobar con menos mayoría que la que se requiere para la investidura".

Pide que en caso de bloqueo parlamentario a la hora de acordar una investidura, pueda gobernar la fuerza más votada

El tercer pacto propuesto por García-Page pasa por conseguir que, en caso de bloqueo parlamentario a la hora de acordar una investidura, pueda gobernar la fuerza más votada, al estilo de lo que ocurre en Castilla-La Mancha.

ERC traerá "más problemas" que Podemos

Sobre la posibilidad de que la investidura salga adelante con la abstención de ERC, ha vaticinado que este apoyo puntual del independentismos traerá "más problemas de gestión" que el día a día con Podemos como socio de Gobierno.

Así, ha recordado que el PSOE es "una esponja" que a lo largo de su historia ha incorporado muchas sensibilidades, "a gente anarquista, a gente del PCE; a gente de IU o a gente de UCD", siendo un partido que "ha sabido avanzar sin perder su dinámica".

En este punto, ha considerado que Pedro Sánchez debería de haber planteado el pacto con Podemos "más como un sacrificio que como un acto de amor".

Inés Arrimadas sería la "sustitución lógica" a los mandos del partido 'naranja'

El líder del Ejecutivo autonómico también ha querido salir al paso de informaciones periodísticas que lo colocaban como líder alternativo a Sánchez para forjar un gran pacto con PP y Cs para no gobernar condicionados por independentistas.

"No solo no estoy en eso, sino que además, hay en España políticos más cualificados que yo. Pero entre eso y que me esconda, hay un abismo", ha enfatizado.

Arrimadas, sustituta "lógica" de Rivera

Por último, García-Page se ha referido a la situación actual de Cs tras su debacle electoral, aseverando que Inés Arrimadas sería la "sustitución lógica" a los mandos del partido naranja.

Tras recalcar que Albert Rivera ha tenido una salida "muy honorable", ha puesto el acento en que la mejor solución para el país habría pasado por que los números dieran para conformar un Gobierno entre PSOE y Cs.