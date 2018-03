Tras quince meses de trabajo en la subcomisión creada en el Congreso para abordar el que podría ser el primer gran pacto educativo a nivel estatal, el PSOE ha decidido levantarse de la mesa de negociaciones este martes porque no quieren ser cómplices de lo que consideran "una tomadura de pelo". El Grupo socialista considera insuficiente la propuesta financiera del PP de 5.000 millones de euros hasta 2025, partida que sólo ha sido apoyada por Ciudadanos. El últimatum de Pedro Sánchez al Gobierno, instándole a elevar al 5% la inversión en materia educativa, ha terminado cumpliéndose.

La portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, Luz Martínez Seijo, ha explicado que su formación defiende un incremento progresivo de 1.500 millones de euros anuales en educación "para llegar mínimamente al marco de financiación que había en 2012, del 5% del PIB". Además, ha recordado que otra de las condiciones que deben figurar en el acuerdo es "la interlocución directa" con la comunidad educativa y que el Gobierno corrija su previsión en el plan de estabilidad sobre el gasto en Educación, un informe enviado a Bruselas donde seestima una inversión del 3,67% del PIB en 2018. "Nos levantamos hasta que no haya un aviso por parte del Gobierno sobre el 5%", ha reiterado Seijo.

En la misma línea, la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ha apuntado a fijar ese porcentaje porque es "similar al de otros países europeos". "Después de un año y medio trabajando en la Subcomisión por el Pacto Educativo con absoluta lealtad", hoy "ha sido imposible llegar a ningún acuerdo con el PP, que ha negado una financiación suficiente y necesaria para bordar los retos de la educación". "Aunque nuestra voluntad era seguir participando, y hacemos esa oferta de seguir participando en la Subcomisión, no lo haremos si no hay una financiación adecuada", ha añadido.

Lluvia de críticas

La postura del PSOE ha sido duramente criticada por el portavoz del PP, Rafael Hernando, que la ha calificado de "irresponsable". "No sé si es la nueva política socialista, pero nada tiene que ver con la tradición del Congreso, ni siquiera Podemos lo ha hecho", ha ironizado. "Pedimos al PSOE que vuelva y se serene y a los otros partidos que se sosieguen", ha solicitado. Y ha insistido en que se trata de "un grave error". Los reproches también han llegado por parte de Ciudadanos. El portavoz en el Congreso Juan Carlos Girauta ha calificado la decisión socialista de "excusa para levantarse de la mesa".

"Me parecería muy lamentable", ha subrayado Girauta, que el pacto estuviera "en peligro" porque el Gobierno no acepte las exigencias socialistas. Además, ha acusado al PSOE de "reventar" el acuerdo y ha defendido que se blinde una determinada inversión por alumno frente a elevar al 5% del PIB la financiación en educación. La portavoz adjunta del grupo parlamentario Unidos Podemos, Ione Belarra, ha dicho que le hubiera gustado que el PSOE "mostrara esa firmeza dentro de la Subcomisión" y no cuando le ha dado "capacidad de veto al PP", lo que lleva como consecuencia que no se puedan generar mayorías alternativas a los populares.

Si hubiera sido así, "ahora podríamos obligar al PP a que asumiera este 5 % del PIB", según Belarra, aunque Podemos quiere llegar al 7% en 2024. Además, ha recordado que ahora el porcentaje del PIB en educación es del 4,1% pero que "el problema fundamental" es que el Ejecutivo ya ha comprometido que nos va a colocar en el 3,1% del PIB; "una inversiones en educación que nos retrotaen a antes de los años 80 y a momentos predemocráticos".