Pablo Soto renuncia al acta de concejal de Más Madrid tras la acusación de acoso

Pablo Soto ha presentado su renuncia al acta de concejal del Ayuntamiento de Madrid en la tarde de este miércoles tras conocerse ayer un presunto caso de acoso sexual a una militante, en un episodio que dice "no recordar" porque había bebido, aunque, según su grupo, esa versión no concuerda con la de la víctima.

Según fuentes de Más Madrid, Soto ha formalizado su renuncia al acta de concejal en el registro de la plaza de la Villa, como ha indicado la secretaría del Pleno al grupo municipal.

José Luis Nieto, coportavoz de Equo en Madrid, podría ser quien ocupase el escaño en el Ayuntamiento al ser el siguiente de la lista electoral.

El concejal de Más Madrid, que fue el responsable de Transparencia y Participación Ciudadana de la exregidora Manuela Carmena, explicó en Twitter que hizo sentir acosada a una persona a la que pidió ayuda para ir al baño, debido a su discapacidad, ya que Soto se desplaza en silla de ruedas.

Recalcó en su comunicado que habló con la militante mientras estaban en el baño, "algo" que dice desconocer y que "tenía tono o significado sexual", y añade que, aunque puede ser "un bocachancla" y hacer bromas sexuales a su "familia y amigos cercanos", no recuerda aquel episodio.

Atribuye su falta de memoria al alcohol y explica que con su peso, 45 kilos, unas cervezas pueden sentarle "mal", pero que "en los últimos años" ha "medido mal la cantidad y la frecuencia" con la que ha bebido, una "falsa salida", señala, "a situaciones de presión demasiado a menudo".

Falta de memoria por el alcohol

Soto señala que él no sabe "quién es y no podría reconocerla" y que aunque no fue "consciente" del supuesto acoso hay una persona que se ha visto dañada" por lo que ha pedido disculpas y ha asegurado que para no "generar más daño" abandona Más Madrid.

Fuentes de Más Madrid han señalado a Efe que la dirección del grupo conoció el lunes la información sobre el posible acoso de Soto a una militante y adoptó "inmediatamente" un protocolo "antiacoso" encargado a una experta.

Fruto del mismo este martes por la tarde "se ha recibido un informe que confirma los hechos y su gravedad".

Desde que tuvo conocimiento de los hechos, Más Madrid ha estado "en contacto con la víctima y los testigos y ha buscado preservar su intimidad y garantizar la protección de sus derechos", agregan desde el grupo municipal.

Más Madrid señala que ante hechos de este tipo "una fuerza política progresista y feminista debe ser firme y contundente" y por eso ha exigido la dimisión de su concejal.