El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se ha dirigido este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para ofrecerle ser "su principal socio de Gobierno" si "cumple su programa" y "dialoga" con el partido morado para sacar adelante una batería de veinte medidas legislativas; algunas de las cuales fueron vetadas por el Gobierno del Partido Popular.

Así lo ha manifestado Iglesias durante su intervención inicial en la primera reunión del Consejo Ciudadano Estatal (CCE) -el máximo órgano de dirección entre asambleas- tras la llegada a La Moncloa del líder el PSOE. El partido morado trata de fijar el rumbo ante el nuevo escenario político y definir la estrategia a seguir en la oposición.

Según lo defendido por Iglesias, "el nuevo presidente tendrá que ganarse sus apoyos venideros en función de sus hechos de gobierno". "Dar por muerta la legislatura sería un error histórico que no nos podríamos permitir", ha advertido después de reclamarle "que mire a su izquierda y que mire sobre todo por su gente y por su pueblo".

Salario Mínimo y dependencia

Entre la batería de veinte medidas que ha puesto Iglesias sobre la mesa están la derogación de "las reformas laborales", de la Ley Mordaza; una ley de vivienda que ponga fin a los desahucios sin alternativa habitacional; una renta garantizada de ciudadanía; el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE); eliminar los copagos sanitarios; una ley de lucha contra pobreza energética; la derogación del impuesto al sol; o la aplicación efectiva de la ley de dependencia.

Además de volver a reclamar el blindaje de la revalorización de las pensiones conforme al IPC y eliminar el factor de sostenibilidad; o impulsar permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles, también le ha pedido "blindar el carácter público de SAREB; elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.000 euros; o "recuperar el dinero del rescate bancario". "Donde antes había vetos sistemáticos, ahora hay una oportunidad para convertirlo en leyes de verdad", ha destacado Iglesias.

"Que toda la ilusión que este cambio de gobierno ha despertado con su llegada y sus primeras decisiones, no sea en vano", ha sostenido el secretario general que dice tener "un proyecto de país muy diferente del PSOE". A pesar de ello, su formación está dispuesta a "dialogar y acordar", pero avisa: "Su legitimidad no le viene dada sólo por los cinco millones de personas que votaron al PSOE sino también por los siete que votaron al resto de fuerzas políticas que permitieron el triunfo de la moción".

En este sentido, ha querido destacar el papel que Podemos jugó en los días previos de la moción de censura que desalojó a Rajoy del poder. "Llegado el momento decisivo, supimos movernos con respeto y compromiso, pero también con prudencia y hablando con quien hiciera falta para que la moción no fracasara. No pretendemos ponernos ninguna medalla por ello. Hicimos lo que teníamos que hacer. Cumplimos nuestro deber", ha sentenciado Iglesias ante la cúpula del partido.

Podemos transita por la idea de "sostener" y "empujar" a los socialistas para tratar de marcarles el paso desde el Congreso hasta las próximas elecciones generales. Aunque son conscientes de la necesidad de medir muy bien sus pasos para impedir que la política de gestos que previsiblemente desplegará Sánchez acabe por eclipsar su papel como fuerza de izquierdas. De ahí el anuncio de este viernes por parte de Iglesias.

Desde la formación morada ya aseguraron que su respaldo a la moción no significaba, ni mucho menos, un cheque en blanco. Aunque la política es de "mano tendida", Iglesias se vio obligado a marcar una línea roja con la polémica por fraude fiscal del ex ministro de Cultura, Màxim Huerta. También criticó el nombramiento de Fernando Grande-Marlaska como titular de Interior, al que vincula al PP. Sin embargo, desde las filas moradas alabaron la decisión de Sánchez de ofrecer el Puerto de Valencia para acoger al barco Aquarius con 600 migrantes que iban a la deriva en el mar Mediterráneo. "Echar a Rajoy es el inicio del camino. No nos basta un cambio de Gobierno; hace falta hacer avanzar a España hacia un modelo de país del 15-M y del 8-M", ha concluido Iglesias.

La reunión de este viernes ha comenzado después de que el secretario de Organización, Pablo Echenique, se reuniese con la coordinadora andaluza, Teresa Rodríguez, para intentar resolver el conflicto planteado por la gaditana por los términos en que ha construido la confluencia con Izquierda Unida para las próximas autonómicas. Según el número dos del partido, dicho acuerdo "contraviene" el reglamento elaborado a nivel estatal , a un año de las elecciones municipales, autonómicas y europeas de 2019.