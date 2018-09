Podemos ofrece un acuerdo para cerrar los PGE en octubre y ser el socio de Gobierno

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, espera poder cerrar un acuerdo con el Gobierno sobre los Presupuestos Generales del Estado en el mes de octubre. Así lo ha manifestado tras la reunión de más de dos horas mantenida con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa. "Es un buen comienzo. Nuestra voluntad es ser socios del gobierno, cogobernar juntos desde el Parlamento y esperamos que en octubre podamos anunciar un acuerdo global sobre los PGE", ha dicho Iglesias.

El líder de Podemos ha llevado a su reunión con el Presidente un paquete de medidas sociales y económicas a cambio de su apoyo parlamentario para que Sánchez pueda agotar la legislatura en 2020. El Ejecutivo sólo tiene asegurado el respaldo de 84 diputados y para cualquier cambio legislativo o las propias cuentas públicas necesita no sólo los 67 escaños de Unidos Podemos, sino también los de los nacionalistas vascos del PNV y de los independentistas del PDeCAT y Esquerra Republicana (ERC). La voluntad de Moncloa es presentar los PGE en noviembre, aunque el Gobierno deberá enviar antes del 15 de octubre sus planes presupuestarios a las instituciones comunitarias.

Según ha anunciado Iglesias, ambos dirigentes han acordado suprimir el voto rogado y revertir los recortes del PP en el ámbito educativo a través de la derogación del Real Decreto 14/2012. "Disminuirá la ratio de alumnos, bajarán las tasas y subirán las becas asociadas a las rentas", ha explicado Iglesias. También han acordado impulsar la "gratuidad y universalidad escuelas infantiles de cero a tres años". Aunque probablemente, nada podrá concretarse en este curso.

Entre las prioridades de los morados expuestas por Iglesias estaba la regulación del mercado del alquiler para frenar la escalada de los precios en determinadas zonas urbanas. En este sentido, aunque no ha habido un acuerdo, sí han pactado poner en marcha una quinta mesa de negociación específica sobre vivienda y alquileres en el marco de los encuentros que mantiene el grupo confederal de Unidos Podemos con el Ministerio de Hacienda para apoyar la senda de déficit.

En ese mismo marco se deberán concretar los otros dos acuerdos concretos alcanzados en materia económica; una bajada de impuestos a los autónomos (Podemos propone cuotas progresivas) y bajar los impuestos a los productos de primera necesidad.

'Billy el Niño'

Según Iglesias, el Gobierno se ha comprometido además a poner en marcha los trámites legales necesarios para retirar la medalla y la pensión al torturador Antonio González Pacheco, conocido como 'Billy El Niño'. Asimismo, ha arrancado la voluntad de que España firme el tratado de prohibición de armasnucleares y la creación de un Museo Estatal de la Memoria. También ha dicho que Moncloa estudiará y dará "una respuesta en breve" sobre el reconocimiento del Estado Palestino.

Acuerdan eliminar el copago farmacéutico para pensionistas pero Podemos quiere que se elimine para rentas inferiores a 18.000 euros

El líder morado ha vuelto a insistir en el impuesto a la banca; algo que el Gobierno quiere intercambiar por un impuesto a las transacciones financieras. Por otro lado, sigue pidiendo derogar la reforma laboral del PP; eliminar el copago farmacéutico para todas las personas que ganen menos de 18.000 euros al año (han acordado sólo para los pensionistas); revalorizar las pensiones al IPC; e insiste en pedir la gratuidad del material escolar gratuito en primaria y secundaria. También ha solicitado subir el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.000 euros o mejorar el sistema de becas de la Universidad.

En materia de Memoria Histórica Iglesias también ha planteado a Sánchez "declarar la nulidad de las sentencias del franquismo, garantizar la tutela judicial efectiva para las víctimas y facilitar a las familias que puedan encontrar sus cuerpos". También ha mencionado un plan para acabar con las puertas giratorias; eliminar los privilegios fiscales de la iglesia; y bajar la factura de la luz a través de un plan de rehabilitación de viviendas, además de "acabar con los abusos de las compañías eléctricas".

La reunión supone el segundo encuentro entre ambos dirigentes políticos desde la llegada de Sánchez al poder tras el triunfo de la moción de censura. El anterior se desarrolló con un carácter "privado" a mediados de junio y trascendió días después. En aquella ocasión no hubo comparecencia de ninguno de los dos.

"Si hay acuerdos, seremos socios y habrá Presupuestos. Si no, no será posible", ha sentenciado Iglesias durante la rueda de prensa. "Creo que hay buena sintonía, pero no quiero anunciar intenciones. Prefiero anunciar acuerdos", ha concluido. "Si no hay un acuerdo en materia fiscal, que es una cuestión principal para el Gobierno y Podemos, será difícil progresar", reconocían fuentes de Moncloa al término del encuentro.