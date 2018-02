Iglesias, abierto a cambiar el nombre de Unidos Podemos por las quejas de IU

El secretario general de la formación morada, Pablo Iglesias, se ha mostrado por primera vez abierto a cambiar el nombre de la coalición Unidos Podemos de cara a las elecciones europeas, autonómicas y municipales de 2019, en las que deberán negociar las candidaturas con sus socios de Izquierda Unida y el resto de confluencias.

"Si hay que cambiar cosas, eso no va a ser ningún problema", ha respondido Iglesias en una entrevista en TVE donde ha sido preguntado por la noticia de 20 Minutos en la que fuentes de la dirección de IU se lamentan de que la marca Unidos Podemos es un "lastre" que "les resta visibilidad".

No es, ni mucho menos, la primera vez que los de Alberto Garzón plantean este problema en los últimos meses. Reclaman tener una mayor presencia tanto en el trabajo parlamentario como un peso "más justo" en las candidaturas que se deben constituir de aquí a 2019.

"Los compañeros de IU son muy importantes para nosotros y es lógico que planteen que necesitan visibilidad. Nosotros vamos a ser enormemente generosos porque sabemos que el cambio político en España va a llegar con dos recetas: La unidad y el respeto a la diversidad", ha sentenciado Iglesias.

En cualquier caso, el líder de Podemos ha aclarado que su homólogo de IU nunca le ha transmitido verbalmente la idea del "lastre". "No le he escuchado jamás decir tal cosa a Alberto, jamás, no creo que él dijera una cosa así. Creo que Unidos Podemos está demostrando que gente que no piensa igual en todo se puede juntar para tener un país mejor", ha enfatizado.

Por eso, ha tratado de rebajar el asunto asegurando que la cuestión del nombre le parece "secundaria". "Podemos es un significante del cambio para mucha gente e IU es un significante digamos de historia, de resistencia y de lucha por la democracia en este país para otra mucha gente a la que nosotros queremos respetar y cuidar", ha proseguido. En este sentido, ha dado por hecho la firme voluntad de ambas partes de "seguir caminando juntos en las municipales, autonómicas y europeas y en las próximas generales".