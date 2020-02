Iglesias confirma que estará en la mesa de negociación sobre Cataluña y descarta al mediador

El vicepresidente segundo del Gobierno de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, estará en la mesa de negociación sobre Cataluña, tal y como ha confirmado el propio líder de Unidas Podemos.

"Estaré en la mesa de negociación y me voy a esforzar mucho. Creo que hace falta diálogo", ha dicho en una entrevista en el espacio 'Al Rojo Vivo' de La Sexta. "Todos vamos a tener que ceder, no va a ser fácil", ha asegurado.

Además, ha asegurado que "no está previsto" que se integre en esa mesa la figura de un relator. "Los dos Gobiernos podemos entendernos perfectamente", ha afirmado. "No está encima de la mesa ninguna figura de ese tipo. Es una mesa acordada entre los dos gobiernos. Las reglas están acordadas. Ahora toca hacerlo bien", ha enfatizado.

El vicepresidente ha confirmado esta información tan solo unas horas después de que la portavoz del grupo socialista, Adriana Lastra, ha señalado este lunes que le parecería "bien" que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, estuviera en la mesa de diálogo sobre Cataluña, al igual que "cualquiera de los 22 ministros y vicepresidentes del Gobierno de coalición".

En un desayuno informativo, organizado por Nueva Economía Fórum, Lastra, y en donde ha admitido que es una decisión que no le compete, ha subrayado que el Gobierno de coalición está "muy unido, muy cohesionado, trabaja muy bien y no hay problemas de individualismos o de egos".

Sobre la exigencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de exigir un mediador, Lastra la ha rechazado por considerarla "innecesaria, una cosa del pasado"

Lastra ha reiterado que la decisión corresponde al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "y lo que establezca me parecerá magnífico, porque lo importante no es quien esté en la mesa si no los resultados para encauzar un conflicto político, que ya dura demasiado tiempo".

Torra exige un mediador

Sobre la exigencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de exigir un mediador, Iglesias ha coincidido con las palabras de Lastra y rechazan que vaya a existir uno en las negociaciones con los independentistas.

Lastra considera esta medida "innecesaria, una cosa del pasado" y, en línea con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que "los mediadores serán los 47 millones de españoles".

Lastra ha defendido "un gran diálogo entre territorios, ciudadanos y dirigentes", ha pedido "no hablar desde el temor" y ha reconocido que desde "el estruendo" es difícil escuchar "lo obvio".

La 'Ley Rhodes'

Por otro lado, el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha indicado que la Ley Orgánica para la protección de la Infancia frente a la Violencia se aprobará "en semanas, más que en meses" y ha subrayado que le gustaría que se la conociera como 'Ley Rhodes', por el pianista James Rhodes, que sufrió abusos sexuales durante su infancia y ha luchado por la aprobación de esta ley.