Pablo Iglesias asegura que las cloacas del Estado "siguen funcionando para mentir"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este domingo que las cloacas del Estado "siguen funcionando para mentir" aunque ha descartado revelar si tiene información. "No puedo contestar a esa pregunta; hay secreto de sumario", ha señalado.

En una entrevista en 'El Objetivo' de La Sexta, el líder de la formación morada ha explicado que solo puede hablar "hasta donde puede hablar" debido a que se trata de un "procedimiento secreto".

"Esa trama criminal sigue funcionando todos los días y vemos la fabricación de pruebas falsas", ha sostenido Iglesias, que ha lamentado la que considera como "una de las grandes vergüenzas" de la democracia española.

Sánchez no es capaz de "limpiar el Estado"

En este sentido, Iglesias ha aseverado que el PSOE de Pedro Sánchez no tiene "la capacidad para limpiar el Estado" y que esa es una de las razones por la que es "imprescindible" que su formación entre en un hipotético futuro gobierno con los socialistas. "La prueba fundamental es que le exigí que retirara las medallas a Billy el Niño y no lo hizo. Lo que esta claro es que si Podemos no está en el gobierno las cloacas seguirán existiendo", ha defendido el secretario general de Podemos.

Preguntado sobre si la responsabilidad de que las cloacas sigan supuestamente funcionando recae en el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, Iglesias ha asegurado que "no solo" depende de él.

En definitiva, para el político madrileño serán los jueces los que deban "determinar quien termina en la cárcel" por la fabricación de "documentos falsos". "Algo que quedó acreditado por una comisión parlamentaria", ha apuntado.