Iglesias contradice a Monedero: pagarán por el chalet de la sierra 1.600 euros al mes

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y su pareja, la portavoz parlamentaria del partido, Irene Montero, han respondido de forma conjunta por medio de un comunicado a la polémica surgida a raíz de la adquisición de un chalet en la sierra de Guadarrama.

Ambos confirman la compra de la vivienda y especifican que compartirán "una hipoteca de 540.000 euros con Caja de Ingenieros", que irán pagando "poco a poco durante 30 años". La cuota mensual es de 1.600 euros (800 cada uno).

El cofundador y exdirigente de Podemos Juan Carlos Monedero, había bromeado en su cuenta de Twitter sobre las críticas surgidas. "Así que los insensatos Pablo Iglesias e Irene Montero van a pagar de por vida una letra de 500 euros en vez de haberse ido de alquiler a pagar 1.000. Malditos rojos que no viven debajo de un puente. Terminarán por querer estudiar en la universidad", ironizó.

"Sabemos que muchas familias españolas, incluso con dos sueldos, no pueden permitirse una hipoteca así, y por eso entendemos que es tan importante defender salarios dignos para todos y todas", aseguran en el comunicado, donde sugieren que se han ido a vivir a 40 kilómetros de la capital por "los precios de la vivienda en Madrid".

Hasta ahora residían en la localidad de Rivas-Vaciamadrid con un contrato de alquiler. Iglesias criticó duramente al ex ministro de Economía, Luis De Guindos, por comprarse un ático de 600.000 euros. Ahora, sostienen en el comunicado, "siempre hemos afirmado que a los ministros y a cualquier cargo público hay que criticarles por sus políticas o eventualmente por su corrupción, no por gastarse su dinero en lo que quieran mientras lo hagan de forma honrada". En este sentido, esgrimen que lo pagarán para "comprar una casa en la que vivir, no con la que especular".