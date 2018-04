El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha tratado de zanjar la guerra abierta por las primarias en Madrid y ha asegurado que confía en un su ex número dos, Íñigo Errejón, para que encabece la candidatura del partido morado a la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2019. Para ello ha anunciado una lista de "unidad" de la que formará parte el secretario regional, Ramón Espinar, afín al sector 'pablista'.

Tras veinticuatro horas de silencio absoluto por parte de la dirección tras el escándalo de la filtración de un borrador de Carolina Bescansa, el líder de Podemos ha comparecido acompañado de Errejón yEspinar. Allí ha anunciado el cierre del acuerdo del que no forma parte la tercera familia del partido, los Anticapitalistas, en los que se referencia la portavoz en la Asamblea, Lorena Ruiz-Huerta.

"Mi obligación en estas horas era encontrar una solución. He escuchado a Íñigo y confío en él para ser el próximo presidente de la Comunidad de Madrid", ha manifestado Iglesias en una comparecencia sin preguntas. "No hay ninguna ambición personal que pueda estar por encima de las razones por las que nació Podemos", ha añadido. De esta manera ha intentado ofrecer una imagen de unidad después de la crisis abierta en los últimos días.

Por su parte, Errejón ha terminado aceptando las condiciones del pacto a pesar de las reticencias mostradas durante las últimas dos semanas. "Siempre dije que no encabezaría una candidatura que no revistiera las condiciones mínimas para encabezar una candidatura ganadora. Como no iría en cualquier candidatura, por eso estoy en esta", ha zanjado.

Sin embargo, el futuro candidato no ha desgranado los detalles del acuerdo ni qué miembros integrarán finalmente la lista. Sí ha trascendido que un 60% será ocupado por 'errejonistas' y un 40% por afines a Espinar. Este último ocupará el tercer puesto, ya que el partido obliga a hacer listas cremallera (alternando hombre-mujer).

Lo que sí ha dejado claro Errejón es que el resto de los detalles están "ultimados" y que Bescansa no formará parte de la candidatura. "El acuerdo siempre lo hemos buscado pero las condiciones lo han precipitado", ha sostenido.

El adelanto de las primarias en Madrid terminó provocando una de las crisis más graves en la corta historia del partido, con la filtración accidental de un documento en el que se trazaba un plan para arrebatar la dirección a Iglesias. Tanto Bescansa como Errejón se desmarcaron del contenido del documento y la primera culpó a uno de sus colaboradores del error. Sus explicaciones no convencieron, aunque todavía no se sabe si la dirección tomará algún tipo de medida con ella.

Por su parte, Lorena Ruiz-Huerta, que estaba llamada a ser rival de Errejón en las primarias, ha rechazado este mismo jueves integrase en la lista de unidad que han terminado tejiendo los dos sectores mayoritarios. Según sus palabras, no está en política para "repartirse sillones". La corriente Anticapitalistas acordó en asamblea este miércoles no concurrir al proceso interno. Espinar le ha invitado a sumarse a la candidatura. "Si ella entiende que hemos hecho cosas mal, queremos que nos ayude a hacerlas mejor. Queremos que esté en la candidatura y que participe de la solución", ha asegurado.