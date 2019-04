“El CIS no se lo cree nadie”, afirma Pablo Casado. “Recibe mofas de la prensa y la incredulidad de los ciudadanos. El CIS de ayer lo tuvo que pagar el PSOE, es puro fake news, propaganda electoral. Han tirado 300.000 euros del contribuyente para lograr un titular”.

El líder de los populares argumenta que “hay otras encuestas que dicen que el centroderecha puede gobernar. Hay 28 escaños oscilantes en las provincias pequeñas que pueden reventar un resultado electoral. El PP tiene mucho voto oculto siempre”, señala en entrevista en Onda Cero.

Aunque pierda 60 diputados en las generales, Casado asegura que seguirá al frente del PP "porque estoy elegido para cuatro años, estoy legitimado para cumplir este mandato de los afiliados". No considera que el PP haya girado a la derecha por obsesionarse con Vox. "Hay que ver quién está imitando al PP, los de Ciudadanos se han hecho liberales como nosotros y Abascal estuvo 20 años en el PP".

En esta línea, repite su máxima de campaña: “Lo único claro es que solo si se vota al PP puede echar a Sánchez de la Moncloa. El centroderecha tiene más votos pero menos escaños. Los votantes de Vox no tienen excusa alguna para no volver al PP. Nuestro partido representa lo que demandan esos electores”.

"Salimos a ganar"

No pierde la moral Casado, pese a este polémico sondeo del CIS. Asegura que “nosotros salimos a ganar, como en 2016, contra todo pronóstico. Hemos demostrado que el PP puede negociar a derecha e izquierda y puede pactar, como en Andalucía”.

Sobre la no aparición en las listas de miembro alguno del equipo de Interior de Rajoy, asegura que “no aparecen porque hemos renovado las candidaturas, porque mi proyecto es un PP renovado. Hemos apostado por los perfiles que pensamos que desean los españoles. No he tenido presión alguna para que el exministro del Interior, Fernández Díaz, vaya en las listas”.

Y añade: “Que la izquierda hable de espionaje o de corrupción me da la risa. Rubalcaba amenazó a Floriano, en los pasillos del congreso y ante las televisiones, con que 'lo veo todo y lo sé todo'. O que miren en Andalucía, donde hay 5.000 millones de euros probablemente defraudados por dirigentes socialistas, eso es corrupción”.

Los huesos de Franco

Sobre los encuentros de Dolores Cospedal con el comisario jubilado José Villarejo, asegura que “ya dio todas las explicaciones necesarias, cosa que no ha hecho la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que apareció en unas cintas en las que se escuchaba al comisario hablar de una red de espionaje con prostitutas y sigue en el Gobierno”.

Sobre la exhumación de los huesos de Franco, asegura que "yo enterraré ese debate, llevamos demasiado tiempo hablando sobre algo que es un globo sonda de la izquierda, que ha pasado hace 50 años. Yo propondré la reconciliación, trataremos de dejar de hablar de lo que divide, porque es algo que saca siempre la izquierda cuando hay elecciones".