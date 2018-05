Casado estalla: "Van a machacar mi prestigio profesional y me perjudica cuando deje la política"

Visiblemente enfadado, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha acudido este miércoles al programa Espejo Público, donde ha defendido no hay ninguna irregularidad en su expediente. "Basta ya de injurias", ha sentenciado. "Siempre he defendido la labor periodística, porque no soy de matar al mensajero pero esta información es humillante (...) esto va a machacar mi prestigio profesional y me perjudica cuando me vaya de la política", opina.

El dirigente del PP ha lamentado tener que estar dando explicaciones a su familia sobre informaciones en torno a su carrera de Derecho que considera falsas y ha apuntado además que cuando cursó la carrera y los posteriores cursos, era un estudiante desconocido que no podía tener para presionar a profesores ni catedráticos en torno a sus notas. "Trato de favor, ninguno", dice.

Qué casualidad que surge ahora, como no he cometido ninguna irregularidad en mi carrera política, les ha dado con el CV"

Además, preocupado por "cómo restaurar ahora mi prestigio", ha avisado que está amparado por el artículo 107.1 del Código Penal y que, por ahora, solo se va a defender "explicándose". "Qué casualidad que surge ahora, como no he cometido ninguna irregularidad en mi carrera política, les ha dado con el CV", ha señalado para preguntar a continuación:"¿Qué va a ser lo próximo, mi paso por EGB? ¿Un análisis de sangre para ver si consumí estupefacientes?".

Respecto al máster en la Universidad Rey Juan Carlos ha explicado que "no hay una investigación sobre mi persona, sino sobre el instituto, por lo que se tiene que hacer en una pieza separada". Estas declaraciones llegan después de que la titular del juzgado que investiga el caso Cifuentes, Carmen Rodríguez-Medel, haya ordenado abrir una nueva pieza e iniciar una investigación para esclarecer el modo en el que el vicesecretario de comunicación del PP obtuvo el mismo máster que la expresidenta madrileña, aunque en un año distinto.