Casado lanza su candidatura a liderar el PP: "No podemos seguir arrastrando los pies"

Pablo Casado ha lanzado su candidatura a liderar el PP con un puñado de mensajes cuidadosamente estudiados y reproches al silencio de los favoritos a presidir el partido. El vicesecretario de Comunicación del PP ha anunciado este lunes que se presenta al congreso extraordinario de julio para ocupar la Presidencia y relevar a Mariano Rajoy. Casado ha dicho que no está solo y que irá desvelando sus apoyos y su equipo en los próximos días.

"Yo sí quiero presidir el Partido Popular", ha anunciado Casado ante una nube de periodistas congregados a las puertas de la sede del partido en la calle Génova de Madrid. "Yo sí creo que no hay que esperar a que venga el futuro, sino que hay que salir a conquistarlo. No podemos seguir arrastrando los pies durante toda una semana para pensar quien quiere liderar un partido".

Casado ha sacudido la lucha por la sucesión de Rajoy el día en el que se abre el plazo a presentar precandidaturas. El silencio de los favoritos Alberto Núñez Feijóo, Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal ha animado al responsable de Comunicación del partido a dar el paso. "No se puede dar el mensaje a los afiliados de que nadie quiere liderar el partido", ha asegurado. "Yo me hubiera presentado la semana pasada, pero estaba esperando a ver si surgía un proyecto que me representara".

Recuperar votantes

A las puertas de Génova, Casado ha transmitido su intención de "recuperar a los votantes que perdieron la confianza": "A los que se fueron a Ciudadanos, a los que se fueron a VOX".

Además, ha confesado que ha estado "esperando a que alguien presentara un proyecto mejor" o con el que se sintiera representado "y no ha sido así".

"No podemos seguir arrastrando los pies durante toda una semana para pensar quién quiere liderar un partido que es uno de los pilares del sistema democrático español", ha dicho.

Dos días para presentar avales

El Partido Popular abre desde hoy y hasta las dos de la tarde del miércoles el plazo de presentación de avales para todos aquellos aspirantes a suceder a Mariano Rajoy al frente del partido.

Aquellos que quieran registrarse como precandidatos para competir en el proceso de elección interno que culminará en el congreso extraordinario de julio deben presentar un mínimo de cien avales de militantes del partido.

En poco más de dos días y medio se pondrá fin así al suspense abierto desde que Mariano Rajoy anunciara su marcha, ya que desde entonces ninguno de los dirigentes que más suenan para la sucesión y que a priori contarían con más apoyos, como Alberto Núñez Feijóo y Soraya Sáenz de Santamaría, ha dado aún un paso al frente.

Junto a Casado, también han anunciado ya su intención de concurrir el exministro de Asuntos Exteriores y diputado del Grupo Parlamentario Popular,José Manuel García-Margallo; y el responsable de Relaciones Internacionales del PP, José Ramón García Hernández.