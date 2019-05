Pablo Casado insta a los barones críticos a que "dejen de hablar del partido"

Pablo Casado ha respondido desde Bruselas a las críticas de los barones vertidas tras la reunión de la Ejecutiva en Génova. "Vamos a dejar de mirar al pasado, dejemos de hablar del partido", ha señalado el líder del PP. Tanto Alberto Núñez Feijóo como Juanma Moreno, los presidentes de Galicia y Andalucía, respectivamente, abrieron un turno de intervención en el almuerzo posterior al cónclave de los populares en los que le reivindicaron la centralización del partido y le reprocharon a Casado sus devaneos con Vox.

Feijóo fue el más contundente, según la versión de La Vanguardia, ya que le insistió que había "transmitido una imagen de derechización", lo que provocó en buena parte el desastre de las generales. Moreno Bonilla también se sumó a esta postura al igual que hicieron otros dirigentes regionales, como Mañueco o Monago. Casado insiste en que no ha habido giro a la derecha, que se ha mantenido siempre la centralidad, como señalan los estatutos y reivindicó que la campaña de las autonómicas ha sido muy buena. Algo que molestó a algunos de los dirigentes que esperaban para el almuerzo.

Desde el equipo de Casado se argumenta que el almuerzo fue '"cordial y amable" en todo momento, que hubo intercambio de opiniones y que cada cual expuso con tranquilidad lo que pensaban. Deslizan, eso sí, que puede que "alguno estaba contrariado porque confiaba en que Casado no hubiera tenido un resultado tan positivo, pero con eso hay que contar, así son los partidos".

El nombramiento de Álvarez de Toledo

La posible designación de Cayetana Ávarez de Toledo como portavoz del grupo parlamentario despertó asimismo el rechazo de algunos de los presentes. Casado optó por aplazar ese nombramiento y anunció que hasta que se decida será Bernúdez de Castro quien ejecute esas funciones.

Las aguas siguen revueltas en el PP y los barones no parecen dispuestos a ofrecerle carta blanca al presidente. No obstante, tanto Feijóo como Moreno evitaron poner en cuestión la continuidad de Casado. Alfonso Alonso dejó la duda en el aire al apuntar que "el partido ha aguantado el tipo dadas las circunstancias" y que ahora Casado tiene "una oportunidad", pero insistió en que "ese tema no está sobre la mesa, no lo hemos puesto en cuestión, ni está en duda".