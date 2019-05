Pablo Casado ha aprovechado la presentación del programa electoral del PP para arremeter con fuerza contra Ciudadanos: "Llevan ya cuatro derrotas y las celebran, y festejan también que haya ganado Sánchez y que siga en la Moncloa". Ha acusado a Rivera de no desvelar con quién pactará tras el 26-M, porque "se le van a hacer muy largos estos cuatro años sin poder territorial y siendo el tercero en el Parlamento". Dio por hecho que la formación 'naranja' llegará a acuerdos autonómicos con Pedro Sánchez y ha advertido: "Vamos a devolver todas las bolas, se acabó aguantar infamias y mentiras".

También se ha mostrado 'muy preocupado' con la designación de Miquel Iceta: "Van a poner al frente del Senado, de la Cámara del 155, a quien defendía una referéndum sobre independencia dentro de diez años".

El líder de los populares ha presentado en Toledo su plan electoral para las elecciones autonómicas y municipales, con un tono más optimista que el que se le ha escuchado estos últimos días. "Yo iba con el Barça, porque siempre en la Champions voy con el equipo español (murmullos en el auditorio), pero nosotros vamos a remontar como el Liverpool, vamos a salir a ganar".

Confía el presidente de los populares en que mucha gente ahora puede caer en la cuenta de que no se pueden repetir los mismos errores, que "no hay tres derechas, que esa es la teoría que favorece a Sánchez, se han dicho muchas cosas que no eran ciertas y sólo se ha conseguido que sigan los socialistas".

También se ha acordado de Vox, sin mencionarlos: "Muchos se habrán dado cuenta de que no se puede confiar en quienes se dan muchos golpes de pecho, que van de patriotas, que recuerdan gestas de hace siete siglos pero que no han gestionado nunca nada".

"No somos la bisagra de nadie"

Y sacó de nuevo a la palestra los 60.000 candidatos que va a movilizar el PP, los 7.000 aspirantes a alcaldías, los casi 3.000 alcaldes y 25.000 concejales con los que ahora cuentan. "Nosotros no nos presentamos para ser bisagra de nadie, ni para hacer espectáculos, nosotros nos presentamos para gobernar, que es lo que siempre hace el PP".

Ha reivindicado también etapas del pasado reciente de su formación, y se refirió al "mejor gobierno de Castilla la Mancha, el de María Dolores de Cospedal", enfatizó "con humildad y con orgullo". Finalmente ha repasado algunos de los aspectos del programa, en el que se incluye, como novedad, el que los municipios que tengan superávit puedan bajar sus impuestos, "para que la buena gestión del Ayuntamiento se convierta en buenas noticias para sus vecinos".

Casado ha querido presentar en Toledo su programa para las elecciones, una comunidad en la que confía recuperar la presidencia de la Junta, que ahora ostenta el socialista Emiliano García-Page con el respaldo de Podemos. Paco Núñez, el candidato regional del PP, ha mencionado "este partido tiene las puertas abiertas a todos" y asumió que "sabemos escuchar y hemos tomado nota".