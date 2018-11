Pablo Casado: "El 2-D es clave para echar a Sánchez de la Moncloa"

Pablo Casado considera claves las elecciones andaluzas del domingo para el futuro político de España. "Son fundamentales para sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa". El líder del PP también asume lo advertido por José María Aznar en Cataluña este miércoles y asegura que "en las próxima generales se juega el orden constitucional de este país". En este sentido ha dicho que si "se ratifica el Gobierno del frente popular, estarán en juego la monarquía parlamentaria, la democracia liberal y los principios constitucionales de nuestro país".

Ha asumido Casado el error en el frustrado pacto con el PSOE para renovar la cúpula de la Justicia. "Yo no conocía a Marchena, me garantizaron que es un excelente jurista, pero luego el Gobierno filtró que era la persona elegida y me dí cuenta que fue un error, no se puede pactar con ellos, por eso dimos marcha atrás, aunque tardamos unos días para no perjudicar al magistrado".

Sobre el futuro de Ignacio Cosidó, quien difundió el wasap de la polémica, insiste en que le pidió explicaciones y que el portavoz del PP en el Senado reconoció su error. "Fue una torpeza, un mensaje privado que alguien filtra. Pero no me temblará el pulso para echar de mi ejecutiva a quien incurra en comportamientos no ejemplares".

Recuperar al votante de Ciudadanos

El líder del PP ha evitado cualquier referencia a Vox, pero sí ha sugerido, con relación a Ciudadanos, que "no puedo criticar a la gente que antes nos ha votado, yo tengo que decirle que le entiendo si censuró a nuestro partido y ahora tenemos que explicarle muy bien por qué hicimos determinadas cosas. Tenemos que enamorarle para que vuelva a votar nuestras siglas".

Recomponer el espacio de centroderecha, como plantea insistentemente Aznar, "se hará como ya se consiguió en los 90, una vez que lleguemos al poder". Primero hay que llegar al Gobierno y luego poner en marcha ese proceso, "que no es sencillo pero que es fundamental para el futuro de España".