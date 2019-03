Casado: "No quiero vivir en un país que enfrenta a mi hija con mi hijo".

Pablo Casado se reunió en un acto con las candidatas del PP a las municipales y autonómicas. En el cielo de Madrid, frente a la gran bandera de la Plaza de Colón. "No quiero un país en el que se enfrente a mi hijo con mi hija", dijo el líder de los populares, quien recordó que el PP no se puede explicar sin la contribución de las mujeres.

El PP pensaba concurrir a la manifestación del 8-M. Declinó hacerlo al leer el manifiesto de la convocatoria, un texto de la izquierda radical, en la que se describe "un país colonial, con instituciones dictatoriales, que no es reconocible con España".

"Somos el partido con la primera mujer ministro, la primera presidenta del Senado, la primera presidenta del Congreso, la primera presidenta de Comunidad, la primera ministra de Justicia, de Exteriores, la primera comisaria europea, el PP es el partido de la mujer y lo demuestra a lo largo de la historia".

Un 44 por ciento de mujeres candidatas

Dijo también que luchar contra la lacra de la violencia de género es compatible con hacerlo contra la violencia domésticca e intrafamilair. "No voy a aceptar ninguna manipulación más"Casado enarboló, junto a sus candidatas, carteles con el lema del PP para el día de la Mujere Trabajadora: "No hablamos por tí, hacemos para tí". Allí estaban Ana Pastor, presidenta del Congreso, Isabel Díaz Ayuso, candidata para la Comunidad de Madrid, Isabel Bonig, para la de Valencia, María José Catala, para la alcaldía valencia, las exminsitros Dolors Montserratr e Isabel García Tejerina.. Veintinueve mujees para 29 candidaturas. "El 44 por ciento de nuestras candidatas son mujeres, y lo son por su valía, no por cuota", señaló.

El líder del PP había recordado, en entrevista en la Cope, que no vio a ninguna feminista defendiendo a las mujeres golpeadas y hostigadas en Alsasua, ni defender a la secretaria del Juzgado que declaró en el juicio contra los golpistas de Cataluña.

"Nosotros defendemos a la mujer sin colectivizarla, en una tarea conjunta, de todos, de hombres y mujeres, para crear una sociedad en la que todos seamos libres e iguales, sin necesidad de enfrentamientos, de instrumentalización política".