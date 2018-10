El PSOE dice ahora que rompe con Casado pero que seguirá hablando con el PP

El punto final que anoche pareció poner el Gobierno de Pedro Sáncheza la relación con el Partido Popular se ha convertido este jueves en un punto y seguido. Minutos antes de entrar en el Hemiciclo, la portavoz de los socialistas en el Congreso, Adriana Lastra, ha especificado que el comunicado lanzado por su partido pasadas las 23 horas de la noche del miércoles para "romper" relaciones con Pablo Casado no afecta al conjunto del Grupo Parlamentario Popular.

Sin embargo, Casado es a día de hoy la máxima autoridad en el PP a todos los niveles, por lo que, en la práctica, esta nueva línea roja es difícil de entender. "Nosotros hablaremos con todos los grupos, hablaremos con el Grupo Popular, pero no con Casado", ha dicho.

Lastra cree que Aznar estará "contento" con el tono de Casado

Según fuentes parlamentarias socialistas, esta "ruptura" implica que "todo será mucho más difícil" a la hora de sacar propuestas y negociaciones adelante. "Entendemos que Casado debe hacer una reflexión sobre la bronca a la que sometió al Congreso durante el debate celebrado este jueves", explican.

Según Lastra, la acusación de Casado a Sánchez, a quien tachó de "partícipe y responsable del golpe de Estado" que estaría perpetrándose en España a manos de los secesionistas, cobra especial "gravedad" en una Cámara "donde aún se pueden ver los agujeros de las balas del golpe de Estado de Tejero". El tono de Casado visualiza, de acuerdo a Lastra, la diferente actitud de unos y otros cuando están en la oposición. "Aznar debe estar contento con el tono".

Para el PP "no es nuevo"

Fuentes del PP explican que esta "nuevo concepto" de la "ruptura" no se entiende cuando "desde agosto" Pedro Sánchez no habría mantenido ningún tipo de relación con el líder del PP. "No es nada nuevo", apuntan. E invitan a pensar que, cuando haya que establecer acuerdos serios en torno al conflicto en Cataluña, por ejemplo, "a ver a quien recurren".

Pero Lastra afirma que hasta ahora no existía "ninguna ruptura de relación" entre el PP y el PSOE y si Sánchez y Casado no hablaban era porque el líder del PP "no había llamado al presidente del Gobierno": "Ahora sí, mientras Casado no rectifique las graves acusaciones al presidente del Gobierno no va a haber ninguna relación".

Fuera de combate, el resto de partidos observa desde la barrera observa el "teatrillo" del otrora bipartidismo. "Esto es cosa de gigantes, nosotros somos infantería", compara el líder republicano Joan Tardá. El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, cree que la ruptura de relaciones entre el presidente Sánchez y Casado forma parte del "teatrillo" de los "viejos partidos", a los que ha acusado de querer seguir dividiendo a los españoles entre "rojos y azules".