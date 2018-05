El PSOE registra en el Congreso la moción de censura a Mariano Rajoy

El PSOE ha registrado este viernes en el Congreso la moción de censura a Mariano Rajoy. Para esta mañana estaba prevista una reunión "extraordinaria" de la Ejecutiva Federal del partido "analizar la situación política" tras conocerse la condena al PP en el caso Gürtel, un eufemismo que escondía la decisión de presentar moción de censura contra el presidente del Gobierno.

Desde el PSOE, consideran que ésta es una "buena ocasión" para desmarcarse del Gobierno después del apoyo cerrado en la aplicación del 155 en Cataluña y, además, "no se entendería" que habiendo presentado moción de censura en Madrid contra Cristina Cifuentes, no se hiciera lo mismo con un asunto mucho más grave.

A primera hora de la mañana, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha asegurado que la posiblemoción de censura "no da para tanto" y que "algunos están sobreactuando", además de acusar al PSOE de ser el "único partido que ha sido condenado por financiación ilegal" en la historia de España, junto a la antigua CiU.

Además, desde el PP se muestran convencidos de que el PSOE no tendrá "el apoyo suficiente", según ha afirmado el vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Casado, minutos después de conocerse la noticia.

176 escaños

La Constitución española establece que, para ser aprobada, la moción debe contar con el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados (176 escaños). En concreto, señala que "no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación" y determina que "en los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas".

De no aprobarse, el PSOE no podrá presentar otra durante el mismo período de sesiones. Hasta el momento, se espera que Ciudadanos no apoye la moción. El partido naranja no estará en ningún acuerdo de geometría variable en el Parlamento que incluya a Podemos o los separatistas.

La presentada este viernes es la cuarta moción en democracia. La primera fue a Adolfo Suárez, en 1980; la segunda, a Felipe González, en 1987; y la tercera, a Rajoy, en 2017. Ninguna ha tenido éxito.