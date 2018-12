El PSOE recula y baja la presión contra Susana Díaz por el riesgo de ruptura interna

"No voy a pedir la dimisión de nadie", ha asegurado este mediodía el secretario de Organización del PSOE, Jósé Luis Ábalos, para aclarar el "malentendido" de sus palabras este lunes enseñando la puerta de salida a Susana Díaz; es más, Pedro Sánchez no va a disolver la Ejecutiva del PSOE andaluz porque "no es conveniente, ni necesario, ni justificado; y además no es nuestro estilo", ha dicho Ábalos.

Se trata de una marcha atrás táctica para evitar una guerra interna entre la dirección federal y la andaluza a solo seis meses de las elecciones autonómicas y municipales en las que los socialistas se juegan mucho tras la debacle del domingo. una actitud en la que ha tenido tenido que ver la presión de las últimas horas de los barones a Sánchez y su núcleo duro para que echaran marcha atrás:

🔴Ximo Puig habla en Al Rojo Vivo sobre el futuro político de Andalucía: "Primero hay que reflexionar y después tomar decisiones" #PresidenciaAndaluzaARVhttps://t.co/3fUrBbTw0ipic.twitter.com/vFB0p6Pzww — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) 4 de diciembre de 2018

En la tercera rueda de prensa que ofrece el número tres del partido -el presidente del Gobierno no ha comparecido todavía- en menos de 48 horas, mientras sigue reunida la Ejecutiva Federal socialista, Ábalos ha intentado en todo momento frenar la crisis que se está abriendo con la presidenta de la Junta de Andalucía, que intenta blindarse en la dirección andaluza sobre la base del ataque desde Ferraz.

Esta misma mañana, ella había señalado en la SER que solo se "regeneran", verbo usado el lunes por Ábalos, los partidos corruptos, y el PSOE-A es una federación "limpia, decente" y que trabaja todos los días por el bienestar de los andaluces.

El PSOE intenta volver a poner el foco en el pacto de PP y Ciudadanos; "cuando yo quiero hablar claro lo hago" dice Ábalos, que pide al PSOE andaluz menos "susceptibilidad"

"Le corresponde a Susana Díaz liderar este proceso", ha insistido en todo momento el ministro de Fomento, que cree que las "susceptibilidades" generadas por haberla pedido "generosidad" no tienen sentido. "Cuando yo quiero hablar claro, lo hago".

"Ahora estamos en la fase de dar una solución de gobierno democrático que comulgue claramente con nuestros valores democráticos y constitucionalistas", ha recalcado el portavoz socialista intentando poner el foco en PP y sobre todo, Ciudadanos, partido al que ha emplazado a explicar a sus socios liberales europeos que vayan a gobernar con una formación de ultraderecha como Vox.

PSC: "No hablar de dimisiones"

Antes de entrar a la reunión de la Ejecutiva Federal, todavía en marcha, la número dos del PSC y alcaldesa de Hospitalet de Llobregat, Nuria Marín, ha llamado a la unidad del PSOE y a "no hablar de dimisiones" tras la debacle socialista en las elecciones andaluzas del pasado domingo. "Más que hablar de dimisiones, debemos hablar de tirar de nuestro proyecto hacia adelante, porque España lo necesita", ha pedido Marín a su llegada a la reunión en la que el presidente del Gobierno está analizando los resultados electorales.