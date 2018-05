El PSOE propone obligar por ley a los altos cargos a "acatar la Constitución" al tomar posesión

El PSOE presentará una iniciativa legislativa para obligar por ley a que los altos cargos que tomen posesión, entre ellos los presidentes de Comunidades Autónomas, tengan que "acatar la Constitución" cuanto tomen posesión, según ha anunciado este jueves el líder del partido, Pedro Sánchez.

Como hiciera este miércoles con su propuesta para actualizar el Código Penal con el fin de adecuar a los tiempos de hoy el delito de rebelión (incluyendo, según ha detallado este jueves, el factor de los "altercados públicos"), Sánchez se ha mostrado abierto a apoyar una regulación específica de la toma de posesión de los altos cargos que presente el Gobierno, a elaborarla de forma conjunta con el Ejecutivo o, si el PP no quisiera llevar la iniciativa, a que fuera el PSOE el que la llevara al Congreso de los Diputados.

En declaraciones a Antena 3, Sánchez ha precisado que esta nueva propuesta no la compartió con el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, en su entrevista del martes pasado porque entonces no sabía cómo se iba a desarrollar la toma de posesión del nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra, que ha vetado la participación de representantes del Gobierno español en el acto.

El líder socialista ha asegurado que "no se trata de algo represivo, se trata de defender un bien jurídico". En la misma línea, ha afirmado que "no me ha gustado lo que ha hecho en este caso el poder judicial en Bélgica, ha habido una falta de cooperación. Abramos el debate de revisar las euroórdenes", ha propuesto.

En paralelo, ha criticado el planteamiento del líder de Ciudadanos, Albert Rivera,sobre el 155, asegurando que "tiene un olor ventajista; si no, ¿por qué apoya, los presupuestos del Gobierno con el PNV?".