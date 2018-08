El PSOE presentará una moción de censura en León que necesita a Cs para salir adelante

Nueva moción de censura. Esta vez, en León. El alcalde Antonio Silván (PP) se niega a dimitir y sus explicaciones no convencen al PSOE. Por ello, el portavoz socialista en el ayuntamiento, José Antonio Diez, ha anunciado que su partido presentará una moción censura (que necesitaría el apoyo de Ciudadanos) en el marco de las investigaciones que vinculan a Silván con el caso Enredadera.

Hasta el momento, la portavoz del partido naranja, Gemma Villaroel, no ha aclarado la postura de su grupo. Ha dicho, sin embargo, que el alcalde "no puede vender" conversaciones de este tipo con empresarios "como normales", al tiempo que ha opinado que el regidor "ha escurrido el bulto" y no ha respondido a ninguna de las preguntas.

En este sentido, Ciudadanos reunirá mañana a su equipo de concejales para decidir si apoya la moción de censura. Y ha dado un plazo de 24 horas para que el edil José María López Benito, investigado en la trama Enredadera, entregue el acta.

Silván ha comparecido este martes sobre sus conversaciones con José Luis Ulibarri -en prisión por el caso Enredadera-. Se ha aferrado al hecho de que no está investigado ni ha cometido ningún delito parano dimitir, aunque ha pedido disculpas a quien haya podido sentir "desasosiego" por su conversación con José Luis Ulibarri y ha ofrecido a Cs presidir una comisión de investigación.

En el pleno extraordinario convocado este martes, apenas una semana después de que se dieran a conocer unas conversaciones grabadas por la UDEF al empresario José Luis Ulibarri -en prisión por el caso Enredadera- en la que el alcalde le ofrece información en tiempo real sobre el desarrollo de una mesa de contratación, Silván ha defendido su honradez, integridad y honorabilidad.