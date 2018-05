El PSOE minimiza su caída al tercer puesto del CIS y se aferra a un "triple empate"

El PSOE cree que los datos del sondeo electoral de abril del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) conocidos este martes reflejan "un triple empate" entre los socialistas, Ciudadanos y el PP. Todo a pesar de que el partido de Albert Rivera (22,4%) ha arrebatado la segunda plaza a los de Pedro Sánchez (22%) y se queda a escasos dos puntos del PP en estimación de voto (24%).

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha minimizado la leve bajada de su partido frente al sondeo anterior. Ábalos ha incidido en que el margen de error de la encuesta es de dos puntos, por lo que esto impide sacar conclusiones claras y prefiere hablar del empate. Según ha defendido en rueda de prensa en el Congreso, hasta que no hay tres puntos de diferencia, "no se puede hablar de distanciamiento".

El secretario de Organización ha defendido que su partido está en "posición de ganar". Defiende que frente a una derecha "movilizada" pero "fraccionada", la izquierda aún no está movilizada. "Es una carrera de fondo, con las elecciones municipales y autonómicas por delante, queda mucho y todo está por decidir", ha sostenido. Sí ha destacado la fidelidad de voto de los socialistas y ha recalcado que Podemos se mantiene en una posición que al PSOE "no le interesa combatir". Según ha sostenido, la batalla ahora está en centro y no en la izquierda.

Por su parte, la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, ha asegurado que el CIS "confirma la tendencia de que hay cuatro formaciones políticas con muy poco margen de voto de diferencia, en la que cualquiera puede gobernar". Su partido crece seis décimas con respecto a enero y la valoración de su líder, Pablo Iglesias, también mejora.

A juicio de la diputada, lo que demuestran los datos del sondeo electoral es que "la crisis del bipartidismo se asienta" y "ya no tiene vuelta atrás". En este escenario de "alternativa", está la opción de Ciudadanos -"la del sálvese quien pueda"- o la que representa Podemos, -"la de cuidarnos"-. El trabajo de campo del sondeo del CIS no recoge el efecto de la dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid de Cristina Cifuentes y, por tanto, tampoco el apoyo de Rivera al PP en la región para elegir como sucesor a Ángel Garrido.